ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın aşı olacağı tarih açıklandı

Koronavirüse karşı aşı uygulamasını başlatan ülkelerden ABD'de toplumun aşıya olan güvenini artırmak için siyasetçiler aşı olmaya başlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günü, seçilmiş başkan Joe Biden gelecek hafta aşı olacak.

Ekibinden yapılan açıklamada Ocak ayında görevi devralacak Biden'ın gelecek hafta koronavirüs aşısı olacağı duyuruldu.

Diğer yandan Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Cuma günü ilk dozu alacağını bildirdi. Pence'in eşinin ve ülkenin en üst kamu sağlığı yetkilisi Jerome Adams'ın da Cuma günü aşı olacağı belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın, "tıbbi ekibinin doğru bulduğu bir zamanda" aşıyı olacağını söyledi.

ABD'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı sağlık çalışanları ve bakım evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanlara bu hafta uygulanmaya başlanmıştı.

Bu hafta sonuna kadar 2,9 milyon doz aşının ülkede kullanıma hazır olarak bulundurulması hedefleniyor.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, "Covid-19 bizi böldü, kızdırdı, birbirimize düşürdü. Ülkemizin kavgadan usandığını biliyorum ama birbirimizle değil, virüsle savaşta olduğumuzu unutmamalıyız" demişti.