ABD'nin yeni bakanı ilk tebriğini aldı!

Trump, Pompeo'nun Senatodaki oylamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, şunları belirtti:

"Senatonun ülkemizin en üst düzey diplomatı olarak hizmet etmesi için Mike Pompeo'yu onaylamasından dolayı memnun oldu. Mike gibi vatansever birisinin sonsuz yeteneği, enerjisi ve Dışişleri Bakanlığı yapacak zekası tarihin bu önemli döneminde ülkemiz adına çok önemli. ABD'nin çıkarlarını her zaman en ön planda tutacaktır. Benim güvenimi desteğimi kazandı. Bugün, 70. ABD Dışişleri Bakanı olduğu için benim tebriklerimi aldı."