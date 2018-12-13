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ABD'nin yeni Afrika stratejisi Amerika'yı önceliyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: - "Yeni yaklaşımımız çerçevesinde takip ettiğimiz her politika, aldığımız her karar ve yardım için harcadığımız her dolar, ABD'nin bölgedeki önceliklerini ileri götürmeye yönelik olacaktır"- "ABD artık öncelikler olmaksızın tüm kıtada ayrım yapmadan yardım sağlamayacak"- "BM'nin sonuçsuz, başarısız ve hesapsız barışı koruma misyonlarına destek vermeyeceğiz"- "Afrika stratejimizle kilit ülkelere ve özellikle de stratejik hedeflere yönelik fon sağlamayı amaçlıyoruz"

13 Aralık 2018 Perşembe 20:59
ABD'nin yeni Afrika stratejisi Amerika'yı önceliyor

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, açıkladığı yeni Afrika stratejisinde, ülkesinin artık Afrika kıtasına yaptığı yardımları "ABD'nin menfaatlerine uygun şekilde" yapacağını ve Birleşmiş Milletlerin (BM) barışı koruma operasyonlarına destek vermeyeceğini duyurdu.

Bolton, Washington merkezli muhafazakar Heritage Vakfında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Afrika stratejisini açıkladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, yeni stratejiyi, "Yeni yaklaşımımız çerçevesinde takip ettiğimiz her politika, aldığımız her karar ve yardım için harcadığımız her dolar, ABD'nin bölgedeki önceliklerini ileri götürmeye yönelik olacaktır." sözleriyle değerlendirdi.

- ABD'nin bölgedeki menfaatlerine öncelik verilecek

Yeni Afrika stratejisinin ABD'nin bölgedeki ana menfaatlerine hitap ettiğine dikkati çeken Bolton, bu stratejinin amaçlarından birinin "ABD'nin Afrika ülkeleri ile ticari bağlarını Washington'ın kıtadaki menfaatlerine hizmet edecek şekilde" geliştirmek olduğunu belirtti.

Bolton, "Ekonomik olarak ortaklarımızın zenginleşmesini, gelişmesini ve kendi kaderlerine hükmetmesini istiyoruz. Amerika ile ekonomik ilişkilerde ise asla itaat değil sadece karşılıklılığın esas olmasını istiyoruz." diye konuştu.

ABD'nin yeni stratejisinin diğer bir amacını ise "radikal İslami terörizmle mücadele" olarak tanımlayan Bolton, "DEAŞ, El Kaide ve bunlara bağlı örgütler kıtada faaliyet gösteriyorlar, orada istihdam sağlıyorlar, Amerikan vatandaşlarına ve hedeflerine karşı saldırı planlıyorlar. ABD stratejisi bu ciddi tehdide kapsamlı bir şekilde hitap etmelidir." dedi.

- "BM'nin misyonlarına destek vermeyeceğiz"

Bolton, ABD'nin yeni stratejisinin üçüncü amacını da şöyle açıkladı:

"Amerikan halkının vergilerinden yardım için harcanan her doların, verimli ve etkili bir biçimde kullanılmasını sağlayacağız. ABD artık öncelikler olmaksızın tüm kıtaya ayrım yapmadan yardım sağlamayacak ve BM'nin sonuçsuz, başarısız ve hesapsız barışı koruma misyonlarına destek vermeyeceğiz. Amerikan halkının zor kazanılmış vergilerine karşılık daha fazla şey göstermemiz gerekiyor. Yeni Afrika stratejimizle kilit ülkelere ve özellikle de stratejik hedeflere yönelik fon sağlamayı amaçlıyoruz."

ABD Dışişleri Bakanlığının 2017 mali yılında Afrika'ya 8,7 milyar dolar para harcadığını belirten Bolton, "Maalesef Amerikan halkının vergilerinden harcanan milyarlarca dolar istenilen sonuçları doğurmadı. Terörizmin, aşırıcılığın ve şiddetin yükselişini durduramadı." dedi.

- Rusya ve Çin'e dikkat çekti

ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi kapsamında rakip olarak tanımladığı Çin ve Rusya'nın kıta ile ekonomik ilişkilerini geliştirdiğine işaret eden Bolton, "Çin ve Rusya'nın yırtıcı uygulamaları Afrika'daki ekonomik büyümeyi sekteye uğratıyor, Afrika ülkelerinin ekonomik bağımsızlıklarını tehdit ediyor, ABD yatırımları için fırsatları baltalıyor, ABD'nin askeri operasyonlarına karışıyor ve ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine ciddi bir tehdit teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın BM oyları için kıtaya silah ve enerji sattığını savunan Bolton, Rusya'nın kıtada güçlü liderleri destekleyerek Afrika halkının menfaatlerinin aksine bölgedeki barış ve güvenliğin altını oyduğunu iddia etti.

ABD'nin, yönetişim bakımından pozitif gelişmelerin yaşandığını belirttiği Kenya'ya ekonomik yardım yapmaya devam edeceğini ifade eden Bolton, Güney Sudan'a ilişkin ise, "Korku, şiddet ve büyük insani acıların sürmesine neden olan ahlaki olarak iflas etmiş liderlerce yönetilen Güney Sudan hükümetine ABD kaynaklarını veya kredilerini vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:59
  1. ABD
  2. Afrika
  3. BM
  4. Çin
  5. John Bolton
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