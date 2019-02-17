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ABD'nin "yardım uçakları" Venezuela sınırında

İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD ordusuna ait 3 "Boeing C-17" tipi kargo uçağı, Kolombiya'nın Venezuela sınırı yakınındaki Cucuta şehrine ulaştı- Söz konusu yardım, ABD'nin askeri kargo uçaklarıyla ülkeye taşıdığı ilk yardım oldu

17 Şubat 2019 Pazar 12:54
ABD'nin "yardım uçakları" Venezuela sınırında

CUCUTA (AA) - Venezuela'ya insani yardım malzemeleri taşıyan ABD ordusuna ait 3 kargo uçağı, Kolombiya'nın Venezuela sınırı yakınındaki Cucuta kentine ulaştı.

ABD uluslararası yardım kurumu USAID'in Direktörü Mark Green, Florida eyaletindeki Homestead Hava Üssü'nden kalkan 3 "Boeing C-17" tipi askeri kargo uçağının Cucuta şehrine vardığını bildirdi.

Uçaklarda toplam 180 ton gıda ve ihtiyaç malzemesi bulunduğunu ifade eden Green, "Bu ne ilkti ne de son olacak. Daha fazla yardım yolda." dedi.

Siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle Venezuela'yı terk eden çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Cucuta'ya daha önce sivil uçaklarla yardım malzemeleri taşınmıştı. Söz konusu yardım, askeri uçaklarla taşınan ilk insani yardım oldu.

ABD'nin bu adımı, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıyan Washington yönetiminin, görevdeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve sosyalist hükümeti üzerindeki baskıyı arttırma çabası olarak yorumlanıyor.

- "Küresel yardım şovu"

Maduro yönetimi, yabancı yardımların ülkeye girişini bloke ederken muhalifler, insani yardım meselesini hükümete karşı koz olarak kullanmaya çalışıyor.

Maduro, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin insani yardım hamlelerini eleştirmiş, "Hem bizim hükmümüzü kesip paramızı çalıyorlar, sonra da 'Alın bu kırıntılarla idare edin.' diye bunu küresel şova çeviriyorlar. Biz tüm onurumuzla bu küresel şova 'Hayır!' diyoruz. Venezuela'ya yardım etmek isteyen herkese açığız ama ihtiyacımız olan her şeyi alacak gücümüz var." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıması, Maduro hükümetinin yurt dışı varlıklarını yönetmesini ve kendi gıda yardım programını yürütmesini zora sokuyor. Washington yönetimi, daha önce Venezuela devletinin ABD'deki, aralarında petrol şirketi Citgo'nun da olduğu varlıklarını Guaido'nun kontrolüne vermiş ve Maduro'nun kontrolündeki kurumların para transferlerine yasak getirmişti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:54
  1. ABD
  2. insani yardım
  3. Kolombiya
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