0553 313 94 23

ABD'nin yardım fonu iptaline Filistin'den tepki!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımı iptal etmesine Filistin cephesinden tepki geldi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:52
ABD'nin yardım fonu iptaline Filistin'den tepki!

 Filistin Ulusal Konseyi, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla durdurulmasının "Trump yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması planını kabul ettirmek için Filistin halkına yönelik mali yaptırım savaşının devamı niteliğinde" olduğunu bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin'e yapılacak yardımın ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla durdurulması Trump yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması planını kabul ettirmek için Filistin halkına yönelik mali yaptırım savaşının devamı niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının tüm meşru haklarını elde edinceye dek mücadelesini sürdürme hakkı olduğunu vurgulayan Zanun, açıklamasında "ABD'nin kışkırtma ve baskı politikası başarılı olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Zanun, Filistin halkı ve yönetiminin, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulması ve mültecilerin zorla çıkarıldıkları topraklara dönmesi başta olmak üzere Filistin davasının sabitelerine bağlı olduğunu vurguladı. 

ABD ÇÖZÜMÜN DEĞİL SORUNUN PARÇASI

Açıklamasını, "ABD yönetimi, her gün işgalci İsrail'in politikalarına ve suçlarına ortak olduğunu gösteriyor. ABD yönetimi, çözümün değil sorunun bir parçası." şeklinde sürdüren Zanun, Filistin halkının hakları ve onurunun pazarlık konusu edilemeyeceğini vurguladı.

Zanun, uluslararası topluma Filistin halkına karşı sorumluluğunu üstlenme ve uluslararası ilişkilerde temel olan kuralları yok eden bu politikalara karşı çıkma çağrısında bulundu.

ABD yönetimi, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:52
  1. ABD
  2. Filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan dikkat çeken Irak kararı!
    1. İran'dan dikkat çeken Irak kararı!
    2. Ndiaye'den dikkat çeken paylaşım!
    3. Kullandığı traktörün altında kalan..
    4. Şifreli sözlerle uyuşturucu satışı!..
    5. Tüketici Mahkemesinden kritik su..
    6. Fenerbahçe Marco Fabian'ı bitirdi!..
    7. Sancaktepe'de başpehlivan Ali Gürbüz!
    8. Darp edilen engelli vatandaş yaşam..
    9. Tramplenden göğüs üstü atladı, 15..
    10. Anahtarını evde unutması pahalıya..
    11. Artık kan bulmak zor olmayacak! Kanı..
    12. Kansere karşı yerli üretim guava! Her..
    13. Papa Francis: İrlanda'da yaşananlar..
    14. Philip Cocu iddialı konuştu: Baştan..
    15. Terör bitti, Mardin halkı keyfini..
    16. Ünlü türkücü hayatını kaybetti
    17. Süleyman Soylu: Ölümlü kaza oranı..
    18. Twitter CEO'su Jack Dorsey'e şok!
    19. İran'da orman yangını: 4 kişi öldü
    20. PKK'ya havadan bomba yağdı! 2'si de..
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz