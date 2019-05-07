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"ABD'nin yaptırımlarına rağmen AB ile İran petrol satış anlaşmasının eşiğinde"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"İran ile AB, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına rağmen İran petrolünün satışını ve bundan kazanç sağlamayı mümkün kılan bir anlaşmanın eşiğinde"

07 Mayıs 2019 Salı 19:51
"ABD'nin yaptırımlarına rağmen AB ile İran petrol satış anlaşmasının eşiğinde"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran ile Avrupa Birliği (AB) arasında petrol ticaretini mümkün kılacak bir anlaşmanın yakında imzalanabileceğini söyledi.

Rusya'nın RIA haber ajansına konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarına değindi.

İran'ın ABD'nin yaptırımlarını aşabilecek kapasiteye sahip olduğunu ve petrol satışlarına devam edeceğini belirten Zarif, "Birçok ülke İran'la ticaret yapmaya hazır olduğunu belirtti. İran ile AB, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına rağmen İran petrolünün satışını ve bundan kazanç sağlamayı mümkün kılan bir anlaşmanın eşiğinde." dedi.

Washington yönetimi, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilmişti.

ABD'nin anlaşmadan çekilerek yaptırımları getirmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için INSTEX adlı ödeme mekanizmasını devreye sokmuş ancak mekanizmanın sadece ilaç ve gıda ticaretini kapsayacağı açıklanmıştı.

İran, nükleer anlaşmanın devamı için petrol ticaretinin de garanti altına alınmasını istiyor.



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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 19:51
  1. AB
  2. iran
  3. yaptırımlar
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