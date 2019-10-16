Türkiye, ABD'nin yaptırımlarına karşı 'İncirlik ve Kürecik' kozunu devreye sokabilir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasının engellemeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD'de adeta yaptırım seferberliği ilan edildi. ABD Kongresi ve Hazine Bakanlığı ayrı ayrı yaptırım paketleri hazırladı. Şüphesiz ki, Türkiye'nin bu yaptırımlara karşı atabileceği bazı adımlar bulunuyor.

Akıllara gelen ilk seçenekse ise, İncirlik ve Kürecik Radar Üssü'nün Amerikan ordusuna kapatılması. Türkiye'nin en kıdemli emekli büyükelçilerinden Uluç Özülker, "Yaptırım konusunda çok daha ileriye giden tutum içerisine girildiğinde, Türkiye'nin elinde kozlar ve atabileceği çok adım var. Türkiye bütün bunların altından kalkabilecek kadar güçlüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı askeri harekatın ardından ABD'den Türkiye'ye karşı yaptırım sesleri yükseliyor.

Cumhuriyetçi Senatör Linsdey Graham öncülüğünde hazırlanan yaptırım paketinin ardından, ABD Hazine Bakanlığı da Türkiye'ye karşı bir yaptırım listesi açıkladı. Bu kapsamda ABD yönetimi Suriye'ye yönelik operasyonunu hedef alarak, 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ı Türkiye konusunda pasif kalmakla suçlayan ABD'li siyasiler, kongrenin önüne ağır bir yaptırım de paketi getirdi.

Bu durum, "ABD ile Türkiye ilişkilerini nasıl etkiler" sorusunu da beraberinde getirdi.

Türkiye'nin en kıdemli emekli büyükelçilerinden Uluç Özülker, yaptığı açıklamada, "Bütün dünya Türkiye'nin karşısına geçmiş vaziyette. Biz bu operasyonda haklıyız ve bu harekatın önünün kesmek için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. ABD'de kongreye iki yaptırım tasarısı sunuldu, bunlar çok ağır yaptırımlar. Burada esas itibariyle cumhurbaşkanımız hedefe konulmaya başlandı. İlk aşamada 3 bakan deniyor ancak onlar zaten vardı kongrede sunulan kanun tasarısında. Olay hem kişiselleştirilmiş hem de Türkiye genelinde ele alınmış vaziyette." vurgusunu yaptı.

Trump'ı Türkiye nedeniyle sıkıştırıyorlar

ABD Başkanı Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'yi kaybetmek istemeyeceğinin altını çizen Özülker, "Trump iç politikada sıkışmış vaziyette. Bir yandan iç kamuoyuna bu durumu yumuşatmak için mesajlar veriyor, diğer taraftan eğer Türkiye ile ilgili adım atmazsa sıkışacağı düşüncesiyle 'Bakın ben gereğini yapıyorum' havasını yaratmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Washington net kararını veremedi

ABD hükümetinin net bir Türkiye politikası ortaya koyamadığını altını çizen Özülker, BM Güvenlik Konseyi'nde yaşanan gelişmelere dikkat çekti:

"BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye tasarısını ABD ve Rusya birlikte veto etti. Tarihte ilk defa böyle bir şey yaşandı. Bizim işimizin daha da zora girmesinin önünü kestiler. ABD'nin çok ileriye gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını gösteriyor. ABD yine fevkalade çelişkiyle bir karar tasarısı daha sundu ve tasarıda açık bir şekilde Türkiye geri çekilsin dendi. Bunu da Rusya reddetti. ABD hala Türkiye konusunda nasıl net bir tavır içerisine gireceğini bilmiyor"

'Türkiye'nin elinde çok koz var'

ABD'nin yaptırımlarının derinleşmesi halinde, Türkiye'nin "İncirlik ve Kürecik Radar Üssü'nü kapatması gündeme gelebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Emekli Büyükelçi Özülker şu ifadelere yer verdi:

"Çok daha ileriye giden tutum içerisine girildiğinde, Türkiye'nin elinde kozlar ve atabileceği çok adım var ama sonuçları itibariyle değerlendirilme yapılması gereken durumlar söz konusu. Siz bu kararları aldığınızda ABD ile ilişkileriniz çok kötü bir noktaya taşınır ve bu NATO'dan başlayarak Batı ile ilişkilerinizi topyekun etkiler. Bu bir çok ciddi siyasi bir tercih sorunudur. Oraya kadar işler gelmedi. Bu tercih noktasına kadar taşınırsa, çok ciddi şekilde düşünmemiz gereken gelişmelere gebe diye bakmak lazım."

(Yeni Şafak)