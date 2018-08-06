ABD'nin yaptırımları İran'ı nasıl etkileyecek?

ABD'nin İran yaptırımlarının ilk aşaması bugün devreye girdi. Plana göre, İran'ın dolara erişimi engellenecek. İran ile diğer ülkelerin dolar üzerinden ticaret yapması engellenecek. Hatta üçüncü ülkelerden, İran'a yönelik ambargoya destek vermeyenler de İran ile aynı muameleye maruz bırakılacak. Otomotiv sektöründe yedek parça alım satımının engellenmesi de sayılan yaptırımlardan biri. Peki, bu yaptırımların İran'a ekonomik ve siyasi etkileri ne olacak? İran'a yönelik olarak uygulanan sert tavrın asıl amacı ne? Türkiye bu yaptırımlardan etkilenecek mi?

İran Araştırmaları Merkezi koordinatörü Dr. Serhan Afacan, İran'ı bekleyen ekonomik ve siyasi tabloyu değerlendirdi.

Uzun süredir gündemde olan ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ilk aşaması bugün, yani 6 Ağustos 2018 itibari ile başladı. İki aşamalı ambargo kararının ilk aşamasına oluşturan bu tarihten itibaren, İran ticari olarak önce eli ayağı bağlanacak. 4 Kasım’da planlanan ikinci aşama ile daha zorlu bir sınav vermek zorunda kalan bir İran ülke profili ile karşı karşıya kalacağız.

Ambargo kapsamında, İran'ın ABD doları ile ticaret yapmasının önüne geçilecek. Böylece ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol ticaretine darbe vurulacak. Ayrıca İran'ın, otomotiv yedek parça ticareti de sınırlandırılacak.

Söz konusu ambargolardan üçüncü ülkeler de etkilenecek. Nitekim ABD, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek bu ülkeye yaptırım uygulayacağını ve yaptırım kararına uymayarak İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde ambargo kartını devreye sokacağını söylemişti.

İran Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Serhan Kaya, ABD yaptırımlarının İran’a etkilerini değerlendirdi.

YAPTIRIMLARIN ETKİSİ BÜYÜK OLACAK

İran’ın dolara erişimini ve dolar kullanan tarafların İran ile ticaret yapmasını engelleyen yaptırımların ilk aşaması bugün uygulamaya konuldu. Otomotiv sektörü de dâhil altın ve gümüş üzerinden ticareti de engelleyen bu anlaşma İran’ı katı bir abluka altına almış durumda.

Bundan sonraki aşamada petrol ticaretlerine yönelik olacak. Afacan, bu ambargonun, İran ticareti için tam anlamıyla felaket senaryosu olduğunu belirtti. İran’ın dünyanın en önemli doğalgaz tedarikçilerinden ve petrol üreticisi bir ülke olduğunu hatırlatarak, bu yaptırımların ciddi etkileri olacağını vurguladı.

YAPTIRIMLAR İRAN'IN DERDİNE DERT KATTI

Afacan, ABD’nin yaptırımlarından bağımsız olarak zaten İran kendi içerisinde ciddi problemler ile boğuştuğunu belirtti. Afacan konuya ilişkin olarak şu açıklamaları yaptı:

"Nükleer anlaşmadan çekilme henüz söz konusu değilken dahi ekonomi ve işsizlik problemi ciddi bir boyuttaydı. İşsizliğin üniversite mezunu gençler arasında yüzde 30 civarında olduğu konuşuluyordu. Enflasyon yüzde 9 bantlarından bahsedilse de gerçek hayatta hissedilen daha fazla. İnsanların alım güçleri ciddi anlamda düşmüş durumda.

Çevresel problemler de tüm bu sıkıntıların üzerine eklemlenmiştir. Bölgesel olarak yaşanan su problemi tarımı da etkilemiştir. Kronik problemlere eklemlenen ABD yaptırımları İran’ı ciddi bir ekonomik dar boğaza itmiştir."

SİYASİ HAYAT OLUMSUZ ETKİLENECEK

Bu yaptırımların ister istemez siyasi sonuçları olacağını söyleyen Afacan, mevcut İslami siyasi sistemi daha çok sıkıştıracağını belirtti. İslam Cumhuriyeti’ne destek veren, karşı olmayan kesim dahi, ekonomik gelişmeleri sorgulamaya başladığını ifade etti. "Şikayetlere bakarak, rejimin olağan destekçilerini kaybetmeye başladıklarını söyleyebiliriz" diyebiliriz.

REFORMCULAR VE MUHAFAZAKARLAR KARŞI KARŞIYA

İran’ın siyasi yelpazesine bakıldığında iki temel gruptan bahsedilir. Muhafazakârlar ve reformistler. İki grup arasındaki temel görüş farkını Afacan şöyle açıkladı:

"Bunların arasındaki 1979’da Devrim şartlarından sonra gelişen yapıya karşı bir ayrışma vardır. Reformistler, İslam Devrimi sonrasında oluşan ortamın yeniliklere açık olmayı gerektirdiğini ve dış politika anlamında değişikliğe gidilmesini savunurken, muhafazakârların duruşu daha farklıdır.

Muhafazakârlara göre atılacak bu tür adımların zamanla mevcut sistemini altını oyacağını ve nihayetinde sisteme son vereceğini iddia ediyorlar. Reformistler şu sıralar, gidişatın iyi olamadığına yönelik seslerini yükseltmiş durumda. Bunun anlamı ise İran’ı gelecekte yeni bir siyasi kriz beklemekte. Siyasi yelpazede süregelen tartışmaların ciddi etkileri olabilir."

Afacan, ABD’nin nihai hedefinin siyasi hayattaki istikrarsızlığı arttırmak olduğunu belirtti. İran’ın ekonomik dar boğaza itilmesi ile birlikte insanalar tahammül edilemez hayat koşulları nedeni ile ayaklanmaya başlayacak. İçerideki hareketliliğe göre ABD’nin dışarıdan destek verme hazırlığında olduğunu ifade etti.

ABD HER ALANDA AKTİF

İran’da, toplumsal hareketlerin sesleri yükseldiği zaman, devlet internete ciddi bir sansür uyguluyor. Afacan, ABD’nin bu duruma ilişkin de belli alternatifleri çoktan düşünmüş olduğunu vurguladı. Toplumsal olaylarda halkın organize olabilmesinin önemli bir aracı olan internete erişimin, İran halkına ABD uyduları aracılığı ile sağlanmasının konuşulduğunun altını çizdi. ABD yönetiminin ayaklanmak için bütün nedenler hazırken tepki gösterilmemesinden, halkın pasif olmasından şikayetçi olduğunu vurguladı.

NETANYAHU DA İŞİN İÇİNDE

İran’a yönelik tartışmalarda adı geçen bir diğer aktör Netanyahu. Özellikle sosyal paylaşım siteleri üzerinden İran halkına “dostluk” içeren mesajları paylaşması büyük dikkat çekiyor. Farsça hesapları oldukça aktif kullanan Netanyahu, rejim faktörünü hedef tahtasına yerleştiriyor. Afacan, Netanyahu’nun İran’ın iç meseleleri ile uğraştığını belirtti. İran’daki hava kirliliğinin fotoğraflarını gösterdiğini, gelir adaletsizliğini konuştuğunu vurguladı.

Afacan, "İsrail gibi devletler ortaya çıkacak problemlerin toplumlara getireceği sonuçları düşünmeden kendi mega planlarına odaklanır. Netanyahu ve Trump’ın bugün tam olarak bu tavırdadır" dedi.

TÜRKİYE'NİN ETKİLENMESİ KAÇINILMAZ

Türkiye’nin istese de istemese de bu yaptırımlardan etkileneceğini belirten Afacan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Türkiye’nin üzerinde doğalgaz alımı da dahil olmak üzere bir baskı var. Tüm bu baskılara rağmen hiçbir ticari kalem kısılmadan İran ile ilişkilere devam edilirse, ABD baskıları kaçınılmaz olacak. Türkiye ısrarcı oldukça ABD başka kartları kullanarak Türkiye’yi sıkıştıracak. Bugün Brunson var. Yarın konsolosluk çalışanlarını gündeme getirebilir. Bu sürecin Türkiye’yi etkilememesi mümkün değil. Suriye’deki çözüm arayışlarını İran ve Rusya ile birlikte yürüten Türkiye bu anlamda da umduğunu bulmayabilir"

ABD ÇÖZÜM İSTEĞİNDE DEĞİL

Afacan, ilk aşaması uygulamaya konan planda, ikinci aşamanın da mutlaka uygulanacağını, ABD’nin vazgeçmeyeceğini belirtti. ABD’nin dünyada olası kriz alanları tespit ettiğini, fakat bu kriz alanlarının çözümüne yönelik belirli bir durumun olmadığını ifade etti.

Afacan, "ABD’nin İran mevzuunda hızlı bir şekilde 'belirli olmak istediğini' düşünmüyorum. İran’ı gerçekten masaya oturtmak isteseydi, balistik füze ve İran’ın bölgesel faaliyetlerini müzakere masasında tartışmak istiyorum diyebilirdi. Fakat anlaşmadan çıktığı gibi İran’a hakaret ederek politikasını sürdürüyor. Dolayısı ile İranlılar istese bile böyle bir ortamda hızlı bir şekilde müzakere masasına oturması mümkün değil" dedi.