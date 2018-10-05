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ABD'nin yaptırımları Güney Kore'yi etkiliyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarından en çok etkilenen ülke Güney Kore oldu. Güney Kore'nin , 2018 yılının 8 aylık kısmında İan'a yaptığı ihracat yüzde 21,9 olarak belirtiliyor.

05 Ekim 2018 Cuma 21:29
ABD'nin yaptırımları Güney Kore'yi etkiliyor!

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesi, Güney Kore'nin İran ile ticaretine büyük darbe vurdu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, 2018 yılının 8 aylık bölümünde Güney Kore'nin İran'a yaptığı ihracat yüzde 21,9, bu ülkeden gerçekleştirdiği ithalat ise yüzde 23,7 azaldı.

Kore Uluslararası Ticaret Birliği (KITA) verilerine göre, ocak ile ağustos ayları arasında Güney Kore, İran'dan 4,05 milyar dolar değerinde ithalat yaparken, 2,08 milyar dolar değerinde ürün ihraç etti.

2 bin 671 şirket bulunuyordu

İki ülke arasındaki ticaretteki en büyük düşüş, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğu ağustos ayında yaşandı. İthalat, ağustos ayında önceki aya göre yüzde 67,8 azalırken, ihracat yüzde 41,6 geriledi.

Güney Kore'nin, İran'dan yaptığı ithalatın yüzde 93,6'sını ham petrol oluşturuyor. Ülke, bunun karşılığında İran'a otomobil, sanayi kazanları, çelik ve plastik ürünleri satıyor.

KITA verilerine göre, Güney Kore'de 2017 yılı sonunda İran'la ticaret yapan 2 bin 671 şirket bulunuyordu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 21:29
  1. Güney Kore
  2. ABD
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