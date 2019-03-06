"ABD'nin Venezuela senaryosu geçerliliğini koruyor" Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov:- "ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede bulunma senaryosu geçerliliğini koruyor"- "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sorunun çözümü karşılıklı çıkar ve imtiyazlarla mümkün olabilir"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela'daki duruma ilişkin, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede bulunma senaryosu geçerliliğini koruyor." dedi. TASS haber ajansına göre Ryabkov, Venezuela'daki gelişmeler ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ryabkov, ABD'nin, son yıllarda Birleşmiş Milletlerin (BM) şartlarına aykırı olarak başka ülkelerde askeri faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Rusya'nın Venezuela'daki durumdan endişe duyduğunu dile getiren Ryabkov, "ABD'nin, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede bulunma senaryosu geçerliliğini koruyor." şeklinde konuştu. Ryabkov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de görüştüğünü hatırlatarak, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sorunun çözümü karşılıklı çıkar ve imtiyazlarla mümkün olabilir." ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını kaldırılmasının önem teşkil ettiğini kaydetti.

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