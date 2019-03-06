0553 313 94 23

"ABD'nin Venezuela senaryosu geçerliliğini koruyor"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov:- "ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede bulunma senaryosu geçerliliğini koruyor"- "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sorunun çözümü karşılıklı çıkar ve imtiyazlarla mümkün olabilir"

06 Mart 2019 Çarşamba 16:03
"ABD'nin Venezuela senaryosu geçerliliğini koruyor"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela'daki duruma ilişkin, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede bulunma senaryosu geçerliliğini koruyor." dedi.

TASS haber ajansına göre Ryabkov, Venezuela'daki gelişmeler ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ryabkov, ABD'nin, son yıllarda Birleşmiş Milletlerin (BM) şartlarına aykırı olarak başka ülkelerde askeri faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın Venezuela'daki durumdan endişe duyduğunu dile getiren Ryabkov, "ABD'nin, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede bulunma senaryosu geçerliliğini koruyor." şeklinde konuştu.

Ryabkov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de görüştüğünü hatırlatarak, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması sorunun çözümü karşılıklı çıkar ve imtiyazlarla mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını kaldırılmasının önem teşkil ettiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:03
  1. ABD
  2. Kuzey Kore
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Gümüşhanespor: 0
    1. TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 -..
    2. "Irak topraklarından komşularımıza..
    3. "Her bir nefes sigarada 4 bin çeşit..
    4. Kazım Kurt işçilerle buluşmaya devam..
    5. 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası..
    6. ABD'den Erdoğan açıklaması!
    7. Balıkesir Üniversitesin’de ’Kadın İş..
    8. Artistik Jimnastik İl Birinciliği..
    9. Hindistan’da domuz gribinden ölenlerin..
    10. Kader Buse Acar’ın ismi yaşatılacak
    11. Başkan Çelik’in Regaip Kandili mesajı
    12. Parti istifalarında 'e-devlet' kolaylığı
    13. Üniversitede trafik kazası tatbikatı..
    14. Erdoğan'ın mahallesinde vatandaşlardan..
    15. Başkan Ataç, Tepebaşı Gençlik Meclisi..
    16. Diyarbakırlı Nazlıcan’dan Türkiye..
    17. Bilecikli kick boksçu Enes Tetik maça..
    18. Başkan Altay, Halkapınar ve..
    19. Fuarcılık Sektör Araştırması
    20. Denizlili lise öğrencisinin bileği..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'