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"ABD'nin Venezuela dışında kalması gerekiyor"

ABD-Latin Amerika ilişkileri uzmanı Profesör Patrick Iber'in New York Times'taki makalesinden:- "ABD'nin Venezuela'nın siyasi krizinde oynayabileceği hiçbir yapıcı rolü yok. Maduro hakkında kim ne hissederse hissetsin, Washington'un rejim değişikliği için güvenilir bir ortak olmadığı açık"- "John Bolton ve Elliot Abrams'a borçlu bir hükümete sadece Venezuela'da şüphe ile bakılmayacak, uzlaşma sürecinde hangi siyasi aktörün kabul edilebileceği hususunda Washington'daki neo-muhafazakarların dayatmalarına da maruz kalacak"- "Venezuela'daki durum hiç şüphesiz zor fakat Latin Amerika'ya gelindiğinde, Washington'un zor durumları daha da kötüleştirmesi konusunda uzun bir geçmişi var. Venezuela, şu anda ABD'nin seçiminde rol oynamaması gereken mevcut hükümetten daha iyisini hak ediyor"

01 Şubat 2019 Cuma 02:56
"ABD'nin Venezuela dışında kalması gerekiyor"

NEW YORK (AA) - Wisconsin Üniversitesinde görevli ABD-Latin Amerika ilişkileri uzmanı Tarih Profesörü Patrick Iber, Venezuela krizinde ABD'nin yapıcı rolünün bulunmadığı, aksine Washington'un rejim değişikliklerinde güvenilir ortak olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Iber, New York Times'ta yayımlanan "ABD'nin Venezuela dışında kalması gerekiyor" başlıklı makalesinde, ABD’nin son yüzyıldaki Latin Amerika ülkelerine yönelik politikalarını değerlendirdi.

Iber, "ABD'nin Venezuela'nın siyasi krizinde oynayabileceği hiçbir yapıcı rolü yok. Maduro hakkında kim ne hissederse hissetsin, Washington'un rejim değişikliği için güvenilir bir ortak olmadığı açık." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 20. yüzyıl boyunca "arka bahçe" gördüğü Latin Amerika ülkelerine birçok müdahalede bulunduğunu hatırlatan yazar, etkilerinin ise bölgede demokrasinin imarını ve siyasi durumu ileri götürmek yerine genelde "demokrasi ve istikrar dışı" şekilde neticelendiğini kaydetti.

- "Washington'un el uzatmasının yarardan çok zararı olabilir"

Profesör Iber, Venezuela'da halihazırda yaşanan ekonomik kriz ve hoşnutsuzluğun gerçek olduğuna işaret ederek, "Bu, muhalefet için kırılgan bir durum. Washington el uzatmaya hazır ve de bunu yapıyor ancak Latin Amerika tarihinde birçok defa olduğu gibi, bunun yarardan çok zararı olabilir." uyarısında bulundu.

ABD müdahelesinin, Venezuela'da demokrasiye barışçıl geçiş için en fazla ihtiyaç duyulan "ulusal uzlaşma" olasılığını azaltacağının altını çizen Iber, "John Bolton ve Elliot Abrams’a borçlu bir hükümete sadece Venezuela'da şüphe ile bakılmayacak, uzlaşma sürecinde hangi siyasi aktörün kabul edilebileceği hususunda Washington'daki neo-muhafazakarların dayatmalarına da maruz kalacak." tespitinde bulundu.

Iber, makalesini şu satırlarla noktaladı:

"Venezuela'daki durum hiç şüphesiz zor fakat Latin Amerika'ya gelindiğinde, Washington’un zor durumları daha da kötüleştirmesi konusunda uzun bir geçmişi var. Venezuela, şu anda ABD'nin seçiminde rol oynamaması gereken mevcut hükümetten daha iyisini hak ediyor."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 02:56
  1. ABD-Latin Amerika ilişkileri
  2. Maduro
  3. New York Times
  4. Profesör Patrick Iber
  5. Venezuela

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