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ABD'deki büyük yangında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi!

ABD'nin Californiya eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:53
ABD'deki büyük yangında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi!

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 50ye yükseldi. Yetkililer, eyalet tarihindeki en ölümcül yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 9 bin 200 yapının da kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

5 bin 600 itfaiyeci söndürmeye çalışıyor

Paradise bölgesinde 8 Kasım'dan bu yana devam eden yangının söndürülmesi için 5 bin 600 itfaiyeci görev yapıyor.

Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:53
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