0553 313 94 23

"ABD, Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmek için provokasyon yapabilir"

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, ABD'nin "S-400 alırsanız Patriot defteri kapanır, yaptırım kapısı açılabilir" açıklaması bir blöf olduğunu belirtti. Erenel, ABD'nin S-400 bahanesini kullanarak Fırat'ın doğusunda YPG'ye yapılacak bir operasyonu ve Türkiye'nin 'Venezuela politikasını' hedef aldığına dikkati çekerek "ABD, Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirecek bir provokasyon için adım atabilir" uyarısında bulundu.

08 Şubat 2019 Cuma 08:17
"ABD, Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmek için provokasyon yapabilir"

Türkiye ile ABD arasında Suriye, FETÖ elebaşının iadesi, F-35, Patriot, tutuklu ABD Konsolosluğu çalışanları ve FETÖ mensuplarının oraya sığınması gibi farklı konu başlıklarında sürdürdüğü heyetler arası görüşmeler devam ederken, Ankara'dan gelen bir açıklama süreci yeniden farklı bir boyuta taşıdı.

Türk heyetin Washington temaslarının devam ettiği bir ortamda "İsmi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkili" Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi ve çok önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'li yetkiliye göre, heyetler arası görüşmeler olumlu seyrediyordu ancak Türkiye'nin "S-400 konusunda ısrar etmesi" ciddi sonuçları beraberinde getirebilirdi. Öyle ki ABD'li kaynak, "Eğer Türkiye S-400 alırsa Patriot defteri kapanır. F-35 konusu tehlikeye girer ve Türkiye, ABD yaptırımlarına maruz kalabilir" cümleleriyle S-400 konusunda ABD'nin tehdide varan yaklaşımını gözler önüne serdi.

"S-400'ü vitrin olarak kullanıyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar çok önemli görevlerde bulunan emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, yenisafak.com'a yaptığı değerlendirmede, Türk heyetin ABD temasları sürerken Ankara'da yapılan bu açıklamanın tesadüf olmadığını vurguladı.

ABD'nin S-400 konusunu Türkiye'ye karşı sürekli vitrinde tuttuğunu ancak asıl hedefinin başka konular olduğunu anlatan Erenel, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapma noktasındaki kararlılığı, bölgeye ciddi yığınaklara devam etmesi ABD'nin asıl sorunlarından biri. ABD'deki Türk heyetinde de operasyon kararlılığını gördüler. Bir diğer temel sorun ise ABD'nin Venezuela'daki durumuna ve Maduro karşıtı tutumuna Türkiye'nin ilk günden bu yana net bir dille karşı çıkması. ABD bunu da kabullenmek istemiyor. O nedenle Ankara'daki üst düzey yetkili, açıklamasında Türkiye'ye Maduro'nun muhalifi Guaido'yu tanıması çağrısında bulunuyor" dedi.

Türkiye S-400'den vazgeçerse çok ciddi yansımaları olur

ABD'nin blöf yaptığını kaydeden Erenel, "Türkiye bu saatten sonra S-400'den vazgeçmek durumunda kalırsa sonuçları ne olur?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunun çok ciddi artçıları olur. Suriye'de iç savaş yeniden körüklenir. Doğu Akdeniz'den tutun, Karadeniz'e kadar çok geniş bir coğrafya doğrudan etkilenir.

S-400'den vazgeçmek demek, hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın kendi ayağına sıkması anlamına gelir. Böyle bir adım atarsanız Türk-Rus ilişkileri de geri dönülmez bir noktaya gider ve zaman içerisinde tesis edilen tüm bu zemin bir anda kaybedilir.

ABD'nin en büyük endişesi S-400'ler üzerinden Rusya'nın F-35'in teknik özelliklerini test edebileceklerine inanmaları. 'S-400 ile Ruslar bizim F-35'lerin hangi mesafede nasıl etkisiz hale getirilebileceğini çözerler' inancına kapıldılar. Kaldı ki bu doğru değil."

Türkiye F-35 programında çıkarsa bu uçaklar uzun süre uçamaz proje ciddi yara alır

ABD'den gelen "Türkiye, F-35 programından çıkarılabilir" tehdidine de değinen Erenel, "F-35 zaten hali hazırda ciddi sorunlarla boğuşuyor. İsrail'e verilen uçaklarda sıkıntılar çıktı. Kaldı ki Türkiye bu projede hem önemli parçaların üretiminde var hem de bölgedeki en önemli bakım ve onarım merkezi bizim ülkemizde kurulacak. Eğer Türkiye'yi F-35 programından çıkarırsanız, F-35'ler uzun bir süre uçamaz hale gelir, proje zaman açısından ciddi yara alır" şeklinde konuştu.

Türkiye hava savunmasında çok ciddi bir açığı kapatacak

Türkiye'nin en ihtiyacı olduğu dönemlerde ABD'den Patriot istediğini ancak yanıt alamadığını hatırlatan Erenel, şunları söyledi:

O dönemde önce Almanlar sonra da Hollanda kurdukları sistemi bir bir çektiler. Türkiye'nin en ihtiyacı olduğu dönemlerde yanımızda olmadılar. NATO hiçbir zaman Türkiye için 5. maddeyi işletmedi.

Kaldı ki NATO'nun 'Ülkeler hava savunma sistemlerini kendileri geliştirebilirler' kararı var. Türkiye de bunu yapıyor. Alçak irtifa savunmasını güçlü ancak yüksek irtifa savunması zayıf bir ülkeyiz. S-400 bizim bu açığımızı çok güçlü bir şekilde kapatacak.

ABD'yi by-pass etmedik

Türkiye, Patriot konusunda ABD'yi by-pass edip S-400'e yönelmedi. S-400'e yönelmek zorunda bırakıldı. Şimdi biz Rusya ile anlaştık. Bu kez ABD gelin vazgeçin diyor. Dünyada 10'dan fazla ülke S-400 istiyor ancak Rusya herkese vermiyor. Türkiye bu konuda geri adım atmayacak ve S-400'leri ne pahasına olursa olsun alacaktır. Artık dönüş yok."

Erenel, ABD'nin bu gerçekler karşısında her adımı atabileceğinin altını çizerek, "ABD, Karadeniz'de Rus gemilerine ya da herhangi bir yerde Türk unsurlarına yönelik bir provokasyonun içine girebilir" ifadesini kullandı.

(Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 08:17
  1. Ankara
  2. abd
  3. Türkiye
  4. S-400

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçmen listesi sorgulama 2019 YSK nerede oyumu kullanacağım
    1. Seçmen listesi sorgulama 2019 YSK..
    2. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmura..
    3. Kara yollarında durum
    4. Venezuela'ya ABD'nin insani yardım..
    5. ABD'nin Türkiye'ye yaptığı tehdidin..
    6. Pompeo, Avrupa turuna çıkıyor
    7. 'Münbiç yol haritası ABD'nin YPG ile..
    8. Fransa'da muhaliflerden Macron'a..
    9. Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde eğitime..
    10. Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'a..
    11. Mısır'da 3 mahkumun idamı infaz edildi
    12. ABD'den Venezuela ordusuna ahlaksız..
    13. Ankara'da otomobil devrildi: 1 yaralı
    14. Yalçın Menteş hayatını kaybetti!
    15. 'Ruanda soykırımında Fransa'nın..
    16. 7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    17. Kazakistan'ın Türkiye'ye tarım..
    18. Erdoğan ilan etmişti! Protokol..
    19. Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu..
    20. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Darbe sever ABD'den Türkiye'ye küstah teklif: Siz de tanıyın!
    Darbe sever ABD'den Türkiye'ye küstah teklif: Siz de tanıyın!
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...