"ABD, Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmek için provokasyon yapabilir"

Türkiye ile ABD arasında Suriye, FETÖ elebaşının iadesi, F-35, Patriot, tutuklu ABD Konsolosluğu çalışanları ve FETÖ mensuplarının oraya sığınması gibi farklı konu başlıklarında sürdürdüğü heyetler arası görüşmeler devam ederken, Ankara'dan gelen bir açıklama süreci yeniden farklı bir boyuta taşıdı.

Türk heyetin Washington temaslarının devam ettiği bir ortamda "İsmi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkili" Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi ve çok önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'li yetkiliye göre, heyetler arası görüşmeler olumlu seyrediyordu ancak Türkiye'nin "S-400 konusunda ısrar etmesi" ciddi sonuçları beraberinde getirebilirdi. Öyle ki ABD'li kaynak, "Eğer Türkiye S-400 alırsa Patriot defteri kapanır. F-35 konusu tehlikeye girer ve Türkiye, ABD yaptırımlarına maruz kalabilir" cümleleriyle S-400 konusunda ABD'nin tehdide varan yaklaşımını gözler önüne serdi.

"S-400'ü vitrin olarak kullanıyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar çok önemli görevlerde bulunan emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, yenisafak.com'a yaptığı değerlendirmede, Türk heyetin ABD temasları sürerken Ankara'da yapılan bu açıklamanın tesadüf olmadığını vurguladı.

ABD'nin S-400 konusunu Türkiye'ye karşı sürekli vitrinde tuttuğunu ancak asıl hedefinin başka konular olduğunu anlatan Erenel, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapma noktasındaki kararlılığı, bölgeye ciddi yığınaklara devam etmesi ABD'nin asıl sorunlarından biri. ABD'deki Türk heyetinde de operasyon kararlılığını gördüler. Bir diğer temel sorun ise ABD'nin Venezuela'daki durumuna ve Maduro karşıtı tutumuna Türkiye'nin ilk günden bu yana net bir dille karşı çıkması. ABD bunu da kabullenmek istemiyor. O nedenle Ankara'daki üst düzey yetkili, açıklamasında Türkiye'ye Maduro'nun muhalifi Guaido'yu tanıması çağrısında bulunuyor" dedi.

Türkiye S-400'den vazgeçerse çok ciddi yansımaları olur

ABD'nin blöf yaptığını kaydeden Erenel, "Türkiye bu saatten sonra S-400'den vazgeçmek durumunda kalırsa sonuçları ne olur?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunun çok ciddi artçıları olur. Suriye'de iç savaş yeniden körüklenir. Doğu Akdeniz'den tutun, Karadeniz'e kadar çok geniş bir coğrafya doğrudan etkilenir.

S-400'den vazgeçmek demek, hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın kendi ayağına sıkması anlamına gelir. Böyle bir adım atarsanız Türk-Rus ilişkileri de geri dönülmez bir noktaya gider ve zaman içerisinde tesis edilen tüm bu zemin bir anda kaybedilir.

ABD'nin en büyük endişesi S-400'ler üzerinden Rusya'nın F-35'in teknik özelliklerini test edebileceklerine inanmaları. 'S-400 ile Ruslar bizim F-35'lerin hangi mesafede nasıl etkisiz hale getirilebileceğini çözerler' inancına kapıldılar. Kaldı ki bu doğru değil."

Türkiye F-35 programında çıkarsa bu uçaklar uzun süre uçamaz proje ciddi yara alır

ABD'den gelen "Türkiye, F-35 programından çıkarılabilir" tehdidine de değinen Erenel, "F-35 zaten hali hazırda ciddi sorunlarla boğuşuyor. İsrail'e verilen uçaklarda sıkıntılar çıktı. Kaldı ki Türkiye bu projede hem önemli parçaların üretiminde var hem de bölgedeki en önemli bakım ve onarım merkezi bizim ülkemizde kurulacak. Eğer Türkiye'yi F-35 programından çıkarırsanız, F-35'ler uzun bir süre uçamaz hale gelir, proje zaman açısından ciddi yara alır" şeklinde konuştu.

Türkiye hava savunmasında çok ciddi bir açığı kapatacak

Türkiye'nin en ihtiyacı olduğu dönemlerde ABD'den Patriot istediğini ancak yanıt alamadığını hatırlatan Erenel, şunları söyledi:

O dönemde önce Almanlar sonra da Hollanda kurdukları sistemi bir bir çektiler. Türkiye'nin en ihtiyacı olduğu dönemlerde yanımızda olmadılar. NATO hiçbir zaman Türkiye için 5. maddeyi işletmedi.

Kaldı ki NATO'nun 'Ülkeler hava savunma sistemlerini kendileri geliştirebilirler' kararı var. Türkiye de bunu yapıyor. Alçak irtifa savunmasını güçlü ancak yüksek irtifa savunması zayıf bir ülkeyiz. S-400 bizim bu açığımızı çok güçlü bir şekilde kapatacak.

ABD'yi by-pass etmedik

Türkiye, Patriot konusunda ABD'yi by-pass edip S-400'e yönelmedi. S-400'e yönelmek zorunda bırakıldı. Şimdi biz Rusya ile anlaştık. Bu kez ABD gelin vazgeçin diyor. Dünyada 10'dan fazla ülke S-400 istiyor ancak Rusya herkese vermiyor. Türkiye bu konuda geri adım atmayacak ve S-400'leri ne pahasına olursa olsun alacaktır. Artık dönüş yok."

Erenel, ABD'nin bu gerçekler karşısında her adımı atabileceğinin altını çizerek, "ABD, Karadeniz'de Rus gemilerine ya da herhangi bir yerde Türk unsurlarına yönelik bir provokasyonun içine girebilir" ifadesini kullandı.

(Yeni Şafak)