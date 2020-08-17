ABD'nin Türkiye'ye karşı kullandığı psikolojik savaşın arka planı! Yeniakit.com.tr'de flaş açıklamalar
Araştırmacı Yazar Mehmet Saka, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in sorularını cevaplıyor...
Yeniakit.com.tr canlı yayınında 'Ülke Gündemi' programında Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlar, yapılan algı operasyonları gibi kritik konular ele alınıyor.
Algı operasyonları ile toplumlar nasıl yönetiliyor?
İsrail ve ABD’nin Türkiye’ye karşı kullandığı algı operasyonlarının arka planında neler var?
Dizi ve reklamlar ile toplum üzerinde ne gibi algı operasyonları gerçekleştiriliyor?
İsrail ve Amerika dünyayı yönlendirmek için metafizik ve kuantum yöntemlerini nasıl kullanıyor?
ABD'nin Türkiye'ye karşı kullandığı psikolojik savaşın arka planına dair detaylar neler?
Gazeteci Mehmet Özmen soruyor, Araştırmacı Yazar Mehmet Saka yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi'nde canlı yayında cevaplıyor.