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ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar

Türkiye'nin Suriye sınırındaki askeri hareketliliği son günlerde en üst noktaya çıktı. Tel Abyad'ın karşısında bulunan Akçakale sınırında beton blokların kaldırılması ve iş makinalarının sınırın karşı tarafına geçmesinin ardından "Operasyon an meselesi" izlenimi hakim oldu. Durumu yakından takip eden ABD'nin Türkiye ile Kuzey Suriye sınır bölgesini çok sayıda insansız hava aracıyla anbean izlediği ortaya çıktı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:17
ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar

ABD'nin gözlemlediği hareketliliği YPG başta olmak üzere terör unsurlarıyla ya da bölgedeki başka bir güçle paylaşıp paylaşmadığı bilinmiyor. Türkiye, ABD, NATO ve Rusya arasında uzun süredir S-400'ler üzerinden devam eden gerilim, hava savunma sisteminin Türkiye'ye gelmesiyle yeni bir boyuta taşındı.

S-400'lerin parçalarını taşıyan uçakların Akıncı'ya üst üste iniş yaptığı günlerde, Türkiye'nin Suriye sınırı da son dönemlerin en hareketli anlarına sahne oldu.

Beton bloklar kaldırılmaya başlandı

Sadece son bir haftalık periyotta çok sayıda zırhlı araç ve özel birliklerden oluşan personel sınıra sevk edilirken, özellikle Akçakale'de beton blokların kaldırılmaya başlanması 'Operasyon en meselesi mi?' sorusunu beraberinde getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Tel Abyad'ın hemen karşısında bulunan Akçakale'de beton blokları kaldırmasını 'sınırdan içeri giren' iş makinalarının istihkam faaliyetlerine başladığı öne sürüldü.

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD İHA'ları havalandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri yığınağını yapan Türkiye'nin bu adımlar başta ABD olmak üzere bölgedeki tüm güçler tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin çok sayıda insansız hava aracını Türkiye - Suriye sınırını gözlemlemek üzere bölgede görevlendirdiği öne sürülürken, Mehmetçik'in her hareketinin anlık olarak merkeze aktarıldığı iddia edildi.

ABD'nin temin ettiği bu bilgileri teröristlerle ya da bölgedeki diğer güç odaklarıyla paylaşıp, paylaşmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

ABD'den heyet Türkiye'ye gelecek

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD Heyeti'nin, Suriye Çalışma Grubu toplantısı için pazartesi günü Türkiye'ye geleceği açıklandı. Heyete, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in başkanlık edeceği duyuruldu. Söz konusu ziyaretin ardından Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona dair nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:17
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Rusya
  5. NATO

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