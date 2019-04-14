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Seçim 2019 Sayfası

ABD'den Türkiye'ye karşı İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimine destek!

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Kongre'ye sunulan Türkiye'ye F-35 teslimatını durdurmayı öneren tasarıda İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi üçlüsünün Doğu Akdeniz'deki enerji ve güvenlik ortaklığına tam destek verilmesi öngörülüyor.

14 Nisan 2019 Pazar 07:08
ABD'den Türkiye'ye karşı İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimine destek!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını kabullenemeyen ABD, Türkiye karşıtı tutumunu sürdürüyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun haddi aşan tehditlerinin ardından ABD merkezli New York Times gazetesine ortak yazı veren ABD'li 4 Senatör Türkiye'yi hedef almışlardı. Diğer taraftan ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna da sözde 'Ermeni soykırımı' tasarıları sunuldu.

Daha sonra New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmayı öngören bir tasarıyı ABD Kongresi'ne sundu. S-400 alımından vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamayı talep eden tasarı, F-35'lerin teslimatından bağımsız olarak Türkiye karşıtı birçok düzenleme maddesi içeriyor.

Doğu Akdeniz'de İsrail-Yunanistan ve GKRY'ye destek

Euronews'te yer alan habere göre tasarıda Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında kurulan enerji ve güvenlik ortaklığına tam destek verilmesi öngörülüyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından rahatsızlık duyan İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlüsünün Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına destek verilmesini içeren kanun tasarısı aynı zamanda GKRY'ye yönelik silah satış yasağının da kaldırılmasını öngürüyor.

"Yunanistan'a silah verelim"

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan, GKRY ve İsrail'le güçlü ve gelişen ilişkileri sayesinde Doğu Akdeniz'deki çıkarları önemli boyutlardadır. Bu ülkeler arasında son yıllarda enerji eksenli gelişen işbirlikleri daha geniş kapsamlı bölge güvenliği, ekonomi ve enerji ile ilgili işbirliklerine kapı aralamıştır." diyen Menendez "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işbirliğini derinleştirmek ve Doğu Akdeniz'i daha güvenli hale getirme adına bu işbirliğini kullanmak için devreye girme zamanı gelmiştir." ifadelerine yer verdi.

Tasarıda imzası bulunan bir diğer Senatör Rubio ise GKRY'ye silah verilmesi yasağının kaldırılması talebinin yanı sıra Yunanistan'a da askeri desteğin artırılmasını istedi.

Tasarıda önerilen düzenlemeler

Rubio ve Menendez imzalı tasarıda öngörülen diğer düzenlemeler şöyle:

• ABD, İsrail, Yunanistan ve GKRY arasındaki enerji işbirliğini arttırmak için Birleşik Devletler-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kuruluşuna onay verilmesi

• Yunanistan'a 3 milyon dolarlık askeri destek sağlanması

• Yunanistan ve GKRY'ye ikişer milyon dolarlık askeri eğitim desteği sağlanması

• Beyaz Saray'dan Kongre'ye Doğu Akdeniz'deki ülkelerle kapsamlı enerji ve güvenlik işbirliği stratejisi ve bölgedeki Rusya ve diğer ülkelerin zararlı aktiviteleri hakkında rapor sunmasının talep edilmesi

ABD'li Yahudi ve Yunan lobileri memnun

Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) ve Helenik Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) yaptıkları yazılı açıklamayla tasarıyı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 07:08
  1. İsrail
  2. yunanistan
  3. Amerika
  4. kongre
  5. füze savunma sistemi
  6. savaş uçağı
  7. s-400
  8. s-35

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