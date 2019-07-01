ABD'nin Tunus Büyükelçiliği "güvenlik" gerekçesiyle bugün kapalı

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği "güvenlik" gerekçesiyle bugün kapalı01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:25
TUNUS (AA) - ABD'nin Tunus Büyükelçiliği, "güvenlik şartlarını" gerekçe göstererek bugün çalışmayacağını duyurdu.
Elçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle bugün acil durumlar dışında faaliyetlerine ara vereceği" belirtildi.
Başkent Tunus'ta perşembe günü düzenlenen eş zamanlı iki intihar saldırısında 1 polis ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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