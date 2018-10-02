ABD'nin toplam borcu açıklandı! Resmi rakamlar ülkeyi salladı

ABD'de 30 Eylül itibarıyla sona eren mali yılda 1.2 trilyon doların üzerinde artan borç ile ülke tarihindeki tüm rekorların geride bırakıldığı belirtildi.

Washington Examiner'ın haberine göre 2018 mali yılında ABD'nin hükümet borcu 1.2 trilyon doların üzerinde artarak 21.5 trilyon dolara yükseldi.

Böylece ABD'nin hükümet borcu, eylül ayının son işlem günü olan 28 Eylül'de tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bütçe açığı 1 trilyon doların üstünde

ABD'nin bütçe açığının 2020 yılına doğru 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkacağını da belirten Washington Examiner, hükümet harcamaları hiç denetlenmediği için hükümet borcunun artış eğiliminde olmayı sürdürdüğünün altını çizdi.