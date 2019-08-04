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ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açılması sonucu aralarında çocukların da olduğu en az 15 kişi öldü, 23'ü yaralandı - El Paso polis merkezi yetkilileri, 21 yaşındaki beyaz Amerikalı Patrick Crusius'un şüpheli olarak gözaltına alındığını duyurdu

04 Ağustos 2019 Pazar 02:37
ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

El Paso polis merkezi yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında düzenlenen saldırıya ilişkin yeni detayları paylaştı.

Şüphelinin 21 yaşındaki Patrick Crusius adlı beyaz bir Amerikalı olduğu belirtilen açıklamada, Crusius'ın gözaltına alındığı da duyuruldu.

Öte yandan, El Paso polis merkezi yetkililerine dayandırılan haberlerde, saldırı anında en az 3 bin kişinin bulunduğu mağazada en az 15 kişinin öldüğü ve 23 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği ancak birçoğunun hayati tehlike taşıdığı vurgulanırken, ölen ve yaralananların arasında çocukların da olduğu belirtildi.

- Trump'tan açıklama

Beyaz Saraydan da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapılarak, Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Trump ise, kısa bir süre sonra Twitter'dan, "Teksas, El Paso'da korkunç saldırı. Raporlar çok kötü. Çok kişi öldü." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel ve eyalet yetkilileri ile iletişimde olduğunu belirten Trump, Teksas ve bölge yetkililerine her türlü desteği sunduklarını ifade etti.

Saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 02:37
  1. El Paso
  2. Patrick Crusius
  3. silahlı saldırı
  4. Teksas

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