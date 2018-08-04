Amerikalı ve Siyonist soytarılar Erdoğan ile Türkiye'ye hücumu şiddetlendirdi

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci Papaz Brunson üzerinden son zamanlarda iyice gerilmekte olan Türkiye-Amerika ilişkilerine binaen, küstahlıkta hudut bilmeyen bir kısım Siyonist kafalı Amerikalı yazar çizer, şiddetli saçmalıklarla taarruza kalktı.

SİYONİST AMERİKALI PROFESÖRDEN TÜRK HALKINA: “ERDOĞAN’A KARŞI DİRENİŞE GEÇİN”

New York Üniversitesinin Siyonist ve müzmin Türkiye düşmanı profesörü Alon Ben Meir, neredeyse sadece Türkler ve Erdoğan’a hücum etmek için kullandığı sosyal medya hesabında 2 Ağustosta skandal paylaşımlara yer verdi. Ben Meir, “Türk halkı birleşip barışçıl sivil itaatsizlik başlatmalı ve Erdoğan’a politikalarının yıkıcı olup kısa bir süre sonra geri dönüş olmayacak bir noktaya varabileceği mesajı göndermeli” yazdı.

Ben Meir bundan sonra ise, Amerika’nın “Ermeni soykırımını tanıyan 29 ülkeye iştirak etmesi gerektiğini, Ankara’nın yanlış inkârını sorgusuz kabulün, Kürtlere karşı yapılan acımasız saldırıları cesaretlendirdiğini” yazdı.

AMERİKALI TARİHÇİ: “ERDOĞAN’IN İSLAMCI MÜCADELECİLİĞİ TÜRK EKONOMİSİNİ BU HALE GETİRDİ”

Amerikalı sözde tarihçi ve yorumcu olan ve sık sık Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan Daniel Pipes da itiraf mahiyetinde bir paylaşım yaptı. Pipes, 1 doların 5 Türk lirası olduğu haberini “Erdoğan’ın İslamcı mücadeleciliğinin Türk ekonomisini bu hale getirdiği” sözleriyle aktardı. Ayrıca şayet öğrenmezse, 15 lira ve ötesine de gideceğini tahmin ettiğini söylemek küstahlığında bulundu.

Pipes ayrıca Yunan kaynaklarından Mısır büyükelçisinin sözlerini paylaştı. Türk Dışişleri tarafından da öğrenildiği bilinen sözlerinde Mısır elçisi, Eğer Erdoğan Kıbrıs ekonomik bölgesi olan sularda hidrokarbon aramaya kalkarsa ülkesinin askeri olarak Kıbrıs’ı Türkiye’ye karşı savunacağını ifade etmişti. Pipes bunun üzerine, “Erdoğan’ın mesajı alacağından kuşkulu olduğunu, onun öfkelenip Mısır İsrail’e karşı düşük sınıf cihad başlatmak gibi bir aptallık yapacağını beklediğini” yazarak soytarılığa soyundu.

Pipes ayrıca, Trump’ın Ebru Özkan’ı bıraktırmaya karşılık Türkiye’den papaz Brunson’u bırakma sözü aldığını ancak söz tutulmadığı için Washington’un öfkelendiğini söylemek yalanına da imza attı.

MİCHAEL RUBİN İYİCE KAFAYI YEDİ: “ERDOĞAN GİDEREK KENDİSİNİ TANRI’YA DENK GÖRÜYOR”

Herze ve tehdit savurmakla meşhur Michael Rubin de son günlerde arttırılan gülünç zırva bombardımanına ucuz malzeme taşıyarak hizmetçi oldu.

Rubin, Washington Examiner’da çıkan yazısında, Erdoğan’ın Başbakanlığının ilk günlerinden beri kendisine yapılan her tür tenkidi illegal addettiğini, Egemen Bağış’ın Kur’an’la alay ettiğini fakat onun kutsalına hakaretten ziyade kendisinin kınadığı bir davranış olduğu halde bir kafede sigara içmeye kalkan adamın daha çok üstünde durduğunu yazdı.

Kendi atıp kendi tutan Rubin’in kendi yaftalamaları sonucu Erdoğan’ın “giderek kendisini tanrıya denk gördüğünü” söylemesi de okuyanları tebessüm ettirdi.

“ERDOĞAN’I ÖZELLİKLE TEHLİKELİ YAPAN ŞEY İSLAMCILIĞI”

Bununla birlikte Rubin, yazısında bazı enteresan ifadeler de kullanabildi. Dünyada her daim bencil liderleri olduğunu söyledikten sonra Saddam, Kim Jong Un, Trump gibi isimleri zikreden Rubin, Başkan Erdoğan’a gelince şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan’ı özellikle tehlikeli yapan şey ise ideoloji: Herkesin çok iyi bildiği üzere dindar bir nesil yetiştirme sözü verdi. Kendi başına dinle alakalı bir sorun yok, fakat Erdoğan İslam ile İslamcılığı ve İhvan-ı Müslimin ile daha uyumlu olan geleneksel Türk yorumlarını/tefsirlerini karıştırıyor. Erdoğan’ın İslam yorumu toleransı değil, tam aksini teşvik ediyor…”

Rubin’in ifadeleri açıkça, “Geleneksel, yani Ehl-i Sünnet İslam anlayışını değil, Amerika ve Siyonistlerin, bizlerin uygun gördüğü İslam anlayışını benimserseniz bizim için sorun olmaz, size rıza gösteririz” manasına geldiği her tür izahtan varestedir. Esasen “geleneksel Türk yorumları” dediği anlayışın, Amerikalı bir kısım Ortadoğu tarihçileri tarafından bile Ortadoğu’ya huzur ve barış dönemini sadece Osmanlıların getirdiğini söylettiren ecdadın adalet ve disiplinle beraber tolerans ve hoşgörü yaklaşımı olmasına, bunun pek çok devir seyyahı tarafından bile kabulüne rağmen toleransı reddeden bir anlayış olduğunu söylemesinin, kendi düşüncelerine şirinlik kılıfı takmanın ucuz bir çabası olduğu düşünülmektedir.

“ERDOĞAN, DEMİRTAŞ VE DİĞER HDP’LİLERİ İSLAMCILIĞI TAKİP ETMEDİKLERİNDEN HAPSETTİ”

Rubin ayrıca, Erdoğan’ın Kürtlerin etnik Kürt kimliğinden evvel İslam’ı öncelendirmesini isteyen bir anlayışı olduğunu ve bundan dolayı Selahattin Demirtaş’ı hapsettiğini yazması da kayda şayan bulundu. Rubin, “Erdoğan Demirtaş ve HDP’nin faaliyet göstermesine izin vermeye, onlar kendisinin İslamcı ajandasını desteklediği müddetçe gönüllüydü. Bunu yapmayacakları aşikâr olunca, Demirtaş ve üst düzey diğer HDP liderlerinin şüpheli suçlamalarla hapsedilmelerini emretti” ifadelerini kullandı. Michael Rubin’in bu kalp ve zihin okuma çabaları bir yana, bunlara hiç gerek bırakmayan en net terör destek ve faaliyetlerine bulaşmış kimseler ile terörizmi hiç yan yana getirmeyi mevzubahis dahi etmemesi de hususen dikkat celp etti.

Atatürk’ün Türkiye üzerinde diktatörce bir kontrolü olduğunu söyleyen Rubin şu satırlara da yer verdi: “Erdoğan anti-Atatürk’tür, bir sekülerist olmak yerine Batı liberalizmini Türk toplumunda teşvik etmek değil, aksine toplumu ondan kurtarmak arayışındaki bir İslamcıdır.”

“AFRİN ETNİK TEMİZLİK VE KATLİAMDI”

Rubin, Kürtler etnik haklarını Erdoğan’ın ajandasına tâbi kılmayı reddedince Erdoğan’ın da etnik temizlik kararı aldığını yazmak densizliğinde bulunmayı da ihmal etmedi.

Akabinde ise konuyu Afrin’ getirip, Türk hükümetinin Afrin’de tek bir terör faaliyeti örneği gösteremediğini, Afrin’deki Erdoğan’ın politikasının “pişmanlık duymayan bir etnik temizlik ve katliam” olduğunu yazdı. Onun Kürtlere nefretinin Atatürk’ünkini bile geçtiğini de herzenamesine ekledi.