Suriyeli muhalifler: ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasına yönelik harekât yapılacağını açıklamasının ardından Suriye Ulusal Ordusu ismini alan ÖSO, yabancı medya ajanslarına, "15 bin savaşçımızla harekâta hazırız" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra, Astana zirvelerinde Suriyeli muhalif kanadı temsilen oturan önemli isimlerden Suriye askeri muhalefet sözcüsü Eymen Asimi'den de bir açıklama geldi.

"PKK, Suriye'de siyasi çözüme engeldir"

AA'da yer alan habere göre Asimi de, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatacağı askeri operasyonuna desteğe vermeye hazır olduklarını söyledi. YPG/PKK'nın uluslararası güvenliğe tehdit kaynağı oluşturduğunu ve Suriye'de siyasi çözüme engel olacağını belirten Asimi, uluslararası topluma, Türkiye'nin ve Suriye askeri muhalefetinin yanında yer alma çağrısında bulundu.

"ABD dışişleri'nden tehdit telefonu"

Asimi, "Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlenecek askeri operasyon, Suriye halkını güvenliğe ve istikrara kavuşturan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının devamıdır. Suriye'nin bütünlüğünü koruyan bir operasyondur" ifadelerini kullandı. Asimi, ABD'li yetkililerden, operasyona destek vermemeleri için tehditkâr mesajlar aldıklarını da ifade etti. Asimi, "ABD Dışişleri'nden ve temsilcilerden, Türkiye'nin yanında Fırat'ın doğusunda düzenlenecek harekâta katılmamamız için telefonlar aldık. ABD’ye rağmen Türkiye’nin yapacağı harekâta destek vermeye kararlıyız" dedi.

"Filler tepişirken oradan uzak durun"

ABD'li yetkililer, Suriyeli askeri ve siyasi muhaliflere gönderdiği mesajda, harekâta katılacak unsurların doğrudan ABD ordusuyla karşı karşıya geleceğini iddia etmiş ve mesajda, "Özgür Suriye Ordusu veya SMDK’nin harekâta herhangi bir şekilde katılımı ABD ve koalisyon güçlerine saldırı demektir ve bu gerek koalisyon güçleri gerek ABD ile doğrudan çatışmaya yol açacaktır. ABD güçleri ve SDF (YPG/PKK) iç içe geçmiş durumdadır. Dolayısıyla koalisyon güçleri ve ABD güçleri hedef alınıp çatışmaksızın SDF’ye saldırılamaz. Filler tepişirken oradan uzak durmalısınız" ifadelerine yer verilmişti.