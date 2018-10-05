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ABD'nin 'yaptırım' tehdidi boşa çıktı! Hindistan ve Rusya imzayı attı

ABD'nin yaptırım tehdidinde bulunmasına rağmen Hindistan, Rusya ile S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin alınması için 5.4 milyar dolarlık resmi anlaşmayı imzaladı.

05 Ekim 2018 Cuma 10:45
ABD'nin 'yaptırım' tehdidi boşa çıktı! Hindistan ve Rusya imzayı attı

Hindistan’a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. İki lider, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmayı resmi olarak imzaladı.

ABD yaptırım uygulamakla tehdit etmişti

Hindistan'ın S-400'ler için Rusya'ya 5.4 milyar dolar ödeme yapacağı belirtildi. Washington yönetimi bir süre önce Çin ordusuna Rus yapımı silahlar aldığı için yaptırım uygulama kararı almış, Hindistan yönetimini de S-400'ler için yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:45
  1. Hindistan
  2. abd
  3. rusya
  4. s-400

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  • burak can burak can 46 dk önce
    ne anlaşma ama. gene en karlı abd. oturduğu yerden para kırıyor.çünkü anlaşma gene dolar cinsi üzerinden.........................
Bugünkü Akit

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