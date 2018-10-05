ABD'nin 'yaptırım' tehdidi boşa çıktı! Hindistan ve Rusya imzayı attı
ABD'nin yaptırım tehdidinde bulunmasına rağmen Hindistan, Rusya ile S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin alınması için 5.4 milyar dolarlık resmi anlaşmayı imzaladı.05 Ekim 2018 Cuma 10:45
Hindistan’a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. İki lider, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmayı resmi olarak imzaladı.
ABD yaptırım uygulamakla tehdit etmişti
Hindistan'ın S-400'ler için Rusya'ya 5.4 milyar dolar ödeme yapacağı belirtildi. Washington yönetimi bir süre önce Çin ordusuna Rus yapımı silahlar aldığı için yaptırım uygulama kararı almış, Hindistan yönetimini de S-400'ler için yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.
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