ABD'nin 'yaptırım' tehdidi boşa çıktı! Hindistan ve Rusya imzayı attı

Hindistan’a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. İki lider, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmayı resmi olarak imzaladı.

ABD yaptırım uygulamakla tehdit etmişti

Hindistan'ın S-400'ler için Rusya'ya 5.4 milyar dolar ödeme yapacağı belirtildi. Washington yönetimi bir süre önce Çin ordusuna Rus yapımı silahlar aldığı için yaptırım uygulama kararı almış, Hindistan yönetimini de S-400'ler için yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.