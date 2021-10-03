'ABD’nin talimatı ile Erdoğan'ı devirmeye çalışanlar'

Maalesef bazı siyasetçiler için; siyasi amaçlarına ulaşmak için yalan söylemek, çamur atmak, iftira atmak, bir insanı yalan yere karalamak velhasıl her yol mubahtır düşüncesi hâkimdir… İşte Türkiye’nin yüz yıla yaklaşan siyaset tarihinde yaşı müsait olanlarımız hatırlayacaklardır; kürsülerde, siyasi meydanlarda, siyasi kulislerde söylenen binbir türlü yalan yanlış siyasi açıklamalara milletimiz geçen yüz yıllık süreçte sık sık şahit olmuştur…

Oysa ki bu konuda asıl yanlış ve asıl suçlu olan, siyasi partilerin kurumsal kimliği değil, siyasi çıkar ve menfaatleri uğruna, bazı siyasi partileri yöneten, siyasi çıkar ve menfaatleri için yalan söylemeyi, insanları karalamayı, insanlara çamur at tutmasa da izi kalır düşüncesinden hareket eden bazı sahtekar siyasetçilere karşı toplumun sesini yükselterek, bu kişilere karşı homojen bir tavır sergileyerek bu kişileri seçim sandığında çok sert bir şekilde cezalandırılması gerekir…

Maalesef toplumumuz bu bazı siyasetçiler tarafından yıllardır yapılan dezenformasyonlara, siyasi rakiplerini yok etmek için attıkları iftiralara ve çamur at tutmasa da izi kalır kampanyaları karşısında duyarsız kaldığı için, (bu bazı art niyetli siyasetçiler de) bu durumdan mümkün mertebe faydalanarak yalan yanlış siyasi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar…



Düşünebiliyor musunuz; 40 yıldır ülkemizi parçalamak isteyen PKK terör örgütü tarafından en az 50 bin askerimiz, polisimiz, korucularımız, vatandaşlarımız şehid edildi. Bazı ailelerin çocukları dağa kaçırıldı ve binlerce ailenin yuvası yıkıldı ve çocukları yetim kaldı. Bazı aileler çocuklarını bu terör örgütünden kurtarmak için, iki yıldan fazladır meydanlarda HDP teşkilatları önünde nöbet tutmaktadırlar... Fakat bütün bu olanlara rağmen, muhalefetin bir kesimi adeta gözlerini kapatmışlar, kulaklarını kapatmışlar, ağızlarını kilitlemişler, acaba seçimlerde HDP’den bir kaç oy alıp R. Tayyip Erdoğan’ı nasıl deviririz hesaplarının peşinde koşmaktadırlar (Amerika’nın talimatı ile…)



Evet, 40 yıldır terör belasından dolayı 50 bin şehit vermişiz. Binlerce yuva yıkılmış, devletin 40 yıldır terörden dolayı milyarlarca dolar zararı olmuş ve halen bu terör harcaması mecburen devam ediyor. Amerika son 19 yıldır İsrail ile beraber sözünü R. Tayyip Erdoğan’a geçiremediği için ve Türkiye’yi yine eskisi gibi sömüremediği için, (dolar kuru oyunları ile) Türkiye’ye yaptığı ekonomik kumpaslar ve tezgahlar hiç ama hiç bir kesim siyasi muhalefetin asla umurunda değildir…



Bu söz konusu bazı siyasi muhalefet partileri, aynı tuzağı merhum Adnan Menderes’e kurup idam etmediler mi? 12 Eylül 1980’den bütün Türkiye’yi kandırıp demokrasiyi yeniden tesis ediyoruz diyerek darbe yapıp devletin içini boşaltmadılar mı? Merhum Turgut Özal’ı kürsüde konuşurken öldürmeye çalıştılar, fakat başaramayınca daha sonra bir şekilde yok etmediler mi? 28 Şubat’ta Necmettin Erbakan’a da aynı tuzağı kurup zorla iktidardan indirmediler mi?

İşte yıllardır bu ülkede ipleri Amerika ve İsrail’in elinde olan bir avuç siyasi azınlık, kendi tabanlarını bile yıllardır çeşitli yalanlarla kandırdığı gibi, bütün Türkiye’yi kandırıp ülkemizi bir yüz yıl daha Amerika, İsrail, Almanya ve Fransa’nın boyunduruğuna sokmak istiyorlar.



Bu zihniyetin içinde; İttihatı Terakkiciler, jön Türkler zihniyeti, Sol cenahın çeşitli bütün fraksiyonları, PKK’lılar, DEAŞ’çılar, Fetö’cüler ve kısacası ülkemizi bölmek isteyen ne kadar satılmış hain varsa bu oluşumun içinde yer almaktadır. Tek dertleri: Menderes, Özal, Erbakan ve Yazıcıoğlu gibi R. Tayyip Erdoğan’ı saf dışı bırakıp, Türkiye’yi bir yüz yıl daha Amerika, İsrail ve Batıya sömürge yapmaktır, kendi küçük çıkar ve menfaatleri için. Yüce Rabbim bu bozuk zihniyete inşallah fırsat vermez…