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ABD’nin Suudi Arabistan’a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi

ABD’nin, bölgedeki çıkarlarını korumak ve Suudi Arabistan’ın savunmasına destek olmak için Suudi Arabistan’aAmerikan askeri göndermesine Kral Selman bin Abdulaziz onay verdi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:06
ABD’nin Suudi Arabistan’a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi

ABD’nin, bölgedeki çıkarlarını korumak ve Suudi Arabistan’ın savunmasına destek olmak için Suudi Arabistan’aAmerikan askeri göndermesine Kral Selman bin Abdulaziz onay verdi.


ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Savunma Bakanlığı’nın, Suudi Arabistan’ın isteği ve koordinasyonu ile Suudi Arabistan’a güç transferi ve konuşlandırmasına yetki verdiğini açıklayan bildiri yayınladı.


Bildiride, acil ve ciddi tehlikelere işaret edilerek, bu hareketin Washington’a bölgedeki çıkarlarını ve güçlerini savunmak için ilave caydırıcılık sağlayacağı kaydedildi.


Bildiride, ayrıca Amerika’nın bölgedeki bu güçlerin statüsünü değerlendirmeye ve onları uygun bölgelere konuşlandırma konusunda Suudi yetkililerle çalıştığı kaydedildi.


Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının açıklamasının ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın bir açıklama yaparak; "Suudi Arabistan’ın ABD ile yaptığı işbirliği çerçevesinde bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in ABD kuvvetlerine izin verdiğini" söylediğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:06
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