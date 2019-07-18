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ABD'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme hazırlığında olduğu iddia edildi

ABD'nin, başkent Riyad'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne 500 asker göndermesi bekleniyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:31
ABD'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme hazırlığında olduğu iddia edildi

ANKARA (AA) - ABD'nin, Suudi Arabistan'a yüzlerce asker gönderme hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

CNN'nin Amerikalı iki savunma bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin, başkent Riyad'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne 500 asker göndermesi bekleniyor.

Yetkililer, pist ve havaalanı iyileştirmelerinin yanı sırabir Patriot füze savunma bataryası için yapılan ilk hazırlıklar için az sayıda birlik ve destek personelinin halihazırda sahada olduğunu söyledi.

Habere göre, Kongre, Suudi Arabistan'a asker sevkiyatı konusunda resmi olarak bilgilendirilmedi ancak bir yetkili, CNN'e konuya ilişkin açıklamanın gelecek hafta yapılmasının planlandığını ifade etti.

Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Doğu Asya Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Projesi Direktörü Jeffrey Lewis'e göre, Planet Labs isimli şirketin uydu görüntüleri, haziran ayının ortasında hava üssündeki ABD askerlerinin ve destek personelinin ilk sevkiyatını gösterdi.

Görüntüleri inceleyen Lewis, haziranın sonunda ve bu ayın başında çekilen sonraki görüntülerin de ABD birliklerinin konuşlandırılmasından önce sahada yapılan hazırlıkları gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, geçen ay Körfez'de yaşanan gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya ilave bin asker sevk edileceğini açıklamış ancak askerlerin hangi ülkelere gönderileceğine ilişkin bilgi vermemişti.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören bir yasa tasarısını nisan ayında veto etmişti.

ABD'nin başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez'deki müttefikleri ve İran arasında, son zamanlarda Basra Körfezi çevresinde karşılıklı açıklamalar ve deniz trafiğinde yaşanan olaylarla gerilim artmıştı.

- Suudi Arabistan'daki İskan Köyü Yerleşkesi

ABD yönetiminin, geçen ay Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından Orta Doğu'ya ek bin asker gönderme kararının ardından gözler Washington'un bölgedeki askeri varlığına çevrildi.

AA muhabirinin ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin açık kaynaklardan derlediği verilere göre, ABD'nin Orta Doğu'daki 11 ülkede toplam 46 askeri üssü bulunuyor.

ABD'nin askeri varlık bulundurduğu Orta Doğu ülkeleri; Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İsrail, Suriye, Ürdün, Irak ve Umman olarak sıralanıyor.

Körfez'in en büyük ülkesi Suudi Arabistan'da şu anda ABD'ye ait askeri üs bulunmuyor. Başkent Riyad'daki "Prens Sultan Hava Üssü", ABD'nin bölgedeki önemli üslerinden biri sayılıyordu ancak ABD, 2003 yılında buradaki askerlerini Katar'daki askeri üsse çekerek Suudi Arabistan'daki askeri varlığını sonlandırmıştı.

Buna rağmen Riyad'ın 20 kilometre güneydoğusunda yer alan İskan Köyü Yerleşkesi adı verilen bölge, Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları Modernleştirme Programı ve ABD'nin Suudi Arabistan'daki Askeri Eğitim Misyonu gibi projelerde görev alan Amerikan askerlerine ev sahipliği yapıyor.


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:31
  1. ABD
  2. Suudi Arabistan

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