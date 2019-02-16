0553 313 94 23

ABD'nin "Suriye'den çekilmeme" planı

ABD, askerlerinin bir kısmını Suriye'de bırakma planı kapsamında Avrupa ülkelerinden belirli sayıda asker isteyecek - Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham: - "Başkan Trump yakında size gelecek ve yardımınızı isteyecek ve siz de umarım ki 'evet' diyeceksiniz ve buna karşılık ise sadece ABD'ye has kabiliyetlerimiz de Suriye'deki savaşta kalmaya devam edecek"- "Biz oyun kurmazsak Türkiye Suriye'ye girer ve YPG tehdidiyle ilgilenir"- "YPG, Türkiye'nin gözünde PKK'nın uzantısıdır ve sınırlarında YPG'ye katlanmayacaklar. Bu sorunu çözmek konusunda müttefikimiz Türkiye'ye borçluyuz. SDG'nin çekilip sonra savaşın kendilerini yok etmemesi için SDG'ye borçluyuz"

16 Şubat 2019 Cumartesi 04:02
ABD'nin "Suriye'den çekilmeme" planı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD yetkililerinin, Avrupa ülkelerinden, Suriye'de Türkiye sınırı boylarında bir tampon bölge kurmak için Suriye'ye asker göndermelerini isteyeceğini, bunun kabul edilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da belirli sayıda Amerikan askerini Suriye'de bırakmaya açık olduğunu söyledi.

Graham, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Forumu'nda konuştu.

Söz konusu planı "DEAŞ hilafeti sonrası strateji" olarak tanımlayan Graham, bu planın detaylarını ABD Başkanı Donald Trump ile kapsamlı bir şekilde konuştuklarını belirtti.

Graham, "Başkan Trump yakında size gelecek ve yardımınızı isteyecek ve siz de umarım ki 'evet' diyeceksiniz ve buna karşılık ise sadece ABD'ye has kabiliyetlerimiz de Suriye'deki savaşta kalmaya devam edecek." diye konuştu.

ABD'li senatör, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un da Suriye'ye asker gönderme konusunda mevkidaşlarıyla görüşeceğini dile getirdi.

- "Biz oyun kurmazsak Türkiye girer"

Tüm Avrupa'nın DEAŞ tehdiden acı çektiğini belirten Graham DEAŞ sonrası stratejinin DEAŞ ile mücadeleden farklı olması gerektiğini söyledi.

Graham, "Biz oyun kurmazsak Türkiye Suriye'ye girer ve YPG tehdidiyle ilgilenir." diye konuştu.

Örgütün ABD'ye DEAŞ ile mücadelede destek verdiğini dile getiren Graham, şöyle devam etti:

"YPG, Türkiye'nin gözünde PKK'nın uzantısıdır ve sınırlarında YPG'ye katlanmayacaklar. Bu sorunu çözmek konusunda müttefikimiz Türkiye'ye borçluyuz. SDG'nin çekilip sonra savaşın kendilerini yok etmemesi için SDG'ye borçluyuz. Bunun için kim bize yardım edecek, gelecekte bunun olmaması için? Bu sorunu çözmek için güvenli bir bölgeye ihtiyacımız var. Bu güvenli bölgedeki askerler aynı zamanda DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmamasını takip etmelidir. Bunu yapmazsak İran batının çekilmesiyle Suriye'deki en büyük kazanan olarak çıkacaktır."

- ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan da teklif etmişti

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Brüksel'deki NATO toplantılarına gelirken beraberindeki gazetecilere, ABD'nin NATO'da Suriye'nin kuzeydoğusunda izleme görevi yapacak bir gözlem gücü kurulmasını teklif edeceğini söylemişti.

Shanahan, ABD'nin, bunun DEAŞ ile mücadele koalisyonu üzerinden yapılmasını teklif edeceğini belirtmişti.

Diğer taraftan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel de Uman da Wall Street Journal Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de belirli sayıda asker bırakabileceğini ifade etmişti.






Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 04:02
  1. deaş
  2. Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham
  3. Suriye
  4. Trump
  5. türkiye
  6. YPG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin "Suriye'den çekilmeme" planı
    1. ABD'nin "Suriye'den çekilmeme" planı
    2. İBB ekipleri gece temizliği yaptı
    3. ABD'de iş yerinde silahlı saldırı
    4. Bakan Kasapoğlu Kilis'te
    5. Atiba Hutchinson: Şampiyonluk için de..
    6. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Ben..
    7. Trump, Türkiye Büyükelçiliği için..
    8. Fırının çatısında çıkan yangın geceyi..
    9. Beyaz Saray, Başkan Trump'ın,..
    10. Adana da trafik kazası: 5 yaralı
    11. Ali Ece, Jeremain Lens'e seslendi:..
    12. İsrail ordusundan Hizbullah’a karşı..
    13. Kolombiya'da hava kirliliği uyarısı
    14. Ronaldo attı Juventus farka koştu!..
    15. MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu
    16. YTB, New York'ta okuma evi açtı
    17. Baradey'den Mısır'daki anayasa..
    18. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    20. Lübnan'da hükümet güvenoyu aldı
    21. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit..
    24. Başkan Çeçrioğlu, İncirliova’da..
    25. Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
    26. Erol Bulut: VAR'la ilgili konuşmayacağım
    27. HDP'li başkan adayı tutuklandı!
    28. Ordu'da heyelan riski nedeniyle bazı..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    30. Güney Afrika'da eski diplomata..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı