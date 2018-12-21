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"ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı"

Amerikan Associated Press Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde aldığını yazdı- AP'ye konuşan yetkililer, Erdoğan'ın, görüşmede, Trump'ın "ABD'nin Suriye'de bulunma nedeninin DEAŞ'la mücadele olduğu" şeklindeki ifadelerini anımsatıp, DEAŞ'ın büyük ölçüde yenilmesine rağmen neden hala orada olduklarını sorduğunu belirtti- Yetkililer, Erdoğan'ın, "bölgede kalan DEAŞ'lılarla Türkiye'nin mücadele edebileceğini, Trump'ın da Suriye'den çekileceklerini söylediğini" ileri sürdü

21 Aralık 2018 Cuma 20:28
"ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı"

WASHINGTON (AA) - Amerikan Associated Press (AP) Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde aldığını yazdı.

AP'nin konuyla ilgili iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan ve Trump arasında 14 Aralık'ta yapılan telefon görüşmesinde alındı.

Yetkililer, görüşmede, Trump'ın "ABD'nin, Suriye'de bulunma nedeninin DEAŞ'la mücadele olduğu" şeklindeki ifadelerini anımsatan Erdoğan'ın, DEAŞ'ın büyük ölçüde yenilmesine rağmen neden hala orada olduklarını sorduğunu kaydetti.

ABD'li yetkililer, Erdoğan'ın Trump'a "Neden hala oradasınız?" diye sorduğunu ve kalan DEAŞ'lılarla Türkiye'nin mücadele edebileceğini söylediğini ileri sürdü.

Trump'ın ise görüşme esnasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a, "Erdoğan'ın söyledikleri doğruysa neden ABD askerlerinin hala Suriye'de olduğunu" sorduğunu aktaran yetkililer, bunun üzerine Bolton'ın, Erdoğan'ın sözlerinin doğru olduğunu teyit ettiğini belirtti.

Bolton'ın, DEAŞ'ın büyük ölçüde yenilmesine rağmen, bu konuda zafer ilan etmek için sabırlı olunması gerektiğini dile getirdiğini aktaran yetkililer, Trump'ın buna rağmen fikrinin değişmediğini ve ABD'nin Suriye'den çekileceğini, Erdoğan'a açıkladığını kaydetti.

Yetkililer, telefon görüşmesinin sonunda Suriye'den çekileceklerini bir kez daha ifade eden Trump'ın, bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda bir açıklamada bulunmadığını sözlerine ekledi.

- ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Amerikan medyası, önceki gün, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." açıklamasını yapmıştı.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Savunma Bakanı Jim Mattis'in bu durumdan rahatsız olduğu, hatta istifa etmeye hazırlandığı ileri sürülmüş, Trump dün Mattis'in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıklamıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 20:28
  1. ABD
  2. ERDOĞAN
  3. Trump

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