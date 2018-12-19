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ABD’nin Suriye’den çekilme açıklaması YPG/PKK’yı şaşkına çevirdi

ABD yönetiminin Suriye’deki askeri güçlerini çekeceği yönündeki açıklaması terör örgütü YPG/PKK’da şaşkınlığa neden oldu - YPG/PKK, kuzeydoğu Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgede sözde yerel idarelere talimat göndererek kitle gösterileri tertiplemelerini istedi - Örgüt elebaşları doğrudan yorum yapmaktan kaçınıyor - Beşşar Esed rejimi güçleri Trump’ın kararını Deyrizor'da havaya ateş açarak kutladı

19 Aralık 2018 Çarşamba 23:57
ABD’nin Suriye’den çekilme açıklaması YPG/PKK’yı şaşkına çevirdi

ANKARA/HASEKE (AA) – ABD yönetiminin Suriye'deki askeri birliklerini çekmeye başlayacağını açıklaması sahadaki “ortağı” YPG/PKK’da şaşkınlığa sebep oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanması Suriye gündemini hareketlendirdi.

Trump ve ABD’li askeri yetkililerin paylaşımlarının ardından YPG/PKK'ya ait ya da örgüte yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları büyük ölçüde duruma sessiz kaldı. Bazı hesaplarda ise ABD’nin örgütü yüz üstü bıraktığı yorumları yapıldı.

Kuzeydoğu Suriye’deki yerel medya mensupları mesajları yanıtsız bırakan örgüt elebaşlarına ulaşamadı.

AA’nın Haseke’deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK elebaşları örgüt işgalindeki yerleşimlerde sözde yerel idarelere talimatlar göndererek kitle gösterileri düzenlemelerini istedi.

Öte yandan Deyrizorda’ki Beşşar Esed rejimi güçleri, ilin kontrol ettikleri kısmında, Amerikan yönetiminden gelen açıklamaları havaya silahla ateş açarak kutladı.

- Amerikan yönetimin açıklamaları

Trump, Twitter hesabındaki paylaşımından bir süre sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çıkacağı iddia edilmişti.

Diğer taraftan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri çekilme kararına karşın “yerel ortaklarla çalışmaya devam edileceği”ni bildirmişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) internet sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar SDG adını kullanan YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fıratı'ın doğusundaki bütün bölgelerden çekileceklerini yönünde bilgilendirdi.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK’yla ne şekilde çalışmaya devam edeceği ve Türkiye’ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular halen yanıt bekliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 23:57
  1. ABD
  2. çekilme
  3. Suriye
  4. YPG/PKK

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