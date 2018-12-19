0553 313 94 23

ABD'nin Suriye'deki güçlerini çekmeye hazırlandığı iddia edildi

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeyindeki tüm güçlerini çekmeye hazırlandığı ileri sürdü

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:01
ABD'nin Suriye'deki güçlerini çekmeye hazırlandığı iddia edildi

ANKARA (AA) - Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti.

WSJ'nin "konuyla ilgili kişilere" dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor.

Haberde, bu adımın, ABD'nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve DEAŞ ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.

Haberde, bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon konuşmasında, "ABD'nin ortağı YPG/PKK'yı operasyonla tehdit etmesi" üzerine geldiği değerlendirmesi yapıldı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:01
  1. ABD
  2. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Schneider Electric'e "Sanayide Teknolojinin Liderleri" Ödülü
    1. Schneider Electric'e "Sanayide..
    2. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
    3. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
    4. Altın fiyatları
    5. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
    6. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
    7. 'Kuş' hikayesi
    8. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
    9. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    10. Ana baba hakkı
    11. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
    12. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
    13. AK Parti CHP MHP belediye başkan..
    14. Sarhoş sanılan kişinin kafasında mermi..
    15. SP Lideri Karamollaoğlu: Önümüzdeki..
    16. WFP Batı Şeria ve Gazze'deki..
    17. Denizli'de CHP'den istifa
    18. Zorla güzellik gibi, zorla beslenme..
    19. Hollanda'da kahraman ilan edilen Türk..
    20. Netanyahu'dan Hizbullah açıklaması!
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti