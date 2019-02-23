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ABD'nin Suriye'de 400 asker bırakacağı iddiası

Amerikan Washington Post gazetesi, Donald Trump yönetiminin 200 kadarı Suriye'nin kuzeydoğusunda, 200 kadarı da güneydoğusundaki El Tanf bölgesinde olmak üzere yaklaşık 400 askerini bir süre daha Suriye'de bırakacağını iddia etti- Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın dün yaptığı "Yaklaşık 200 askerimiz Suriye'de kalacak" açıklamasının ardından ortaya atılan bu iddia, ABD yönetiminin Suriye'den çekilme stratejisinin "çok net olmadığı" yorumlarına neden oldu

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:42
ABD'nin Suriye'de 400 asker bırakacağı iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, Washington yönetiminin, 200 kadarı Suriye'nin kuzeydoğusunda, 200 kadarı da güneydoğusundaki El Tanf bölgesinde olmak üzere yaklaşık 400 askerini bir süre daha Suriye'de bırakacağı iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık 400 askerini bırakmayı planladığı ileri sürüldü.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın dün yaptığı "Yaklaşık 200 askerimiz Suriye'de kalacak" açıklamasının ardından ortaya atılan bu iddia, ABD yönetiminin Suriye'den çekilme stratejisinin "çok net olmadığı" yorumlarına neden oldu.

Sanders'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan henüz "400 asker" iddiasına ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.

WP haberinde ise söz konusu 400 civarındaki askerin yarısının Suriye'nin kuzeydoğusunda "barışı koruma" misyonuyla hareket edecek unsurlar olduğu, diğer yarısının ise ülkenin güneydoğusunda konuşlu El Tanf garnizonunda kalacağı belirtildi.

Konuyla ilgili sorulara net bir yanıt vermeyen Sanders, Fox News kanalına yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle çok yakın bir irtibat halindeyiz ve bunu sürdüreceğiz. Günün sonunda Başkan Trump, birliklerimizin eve dönmesini istiyor ve buna yönelik çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını açıklamıştı.

Sarah Sanders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yapmış ve "Yaklaşık 200 askerlik barışı korumayla görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de DEAŞ terör örgütünün neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini açıklamış ve bu süreçle birlikte artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini bildirmişti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 00:42
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