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ABD'nin Suriye politikasında kırılma! Türkiye’nin çok iyi tanıdığı isim göreve getirildi

ABD yönetiminin, Suriye'de istikrarın sağlanması için vermeyi daha önce vadettiği 230 milyon dolarlık fonu başka bölgelerde kullanma kararı aldığı bildirildi. Öte yandan alınan bir başka kararla Ankara eski Büyükelçisi James Jeffrey, Suriye Özel Temsilciliğine getirildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:04
ABD'nin Suriye politikasında kırılma! Türkiye’nin çok iyi tanıdığı isim göreve getirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'deki fonların kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıkladı.

Sözcü Nauert, "Bu kaynak, ABD'nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır" ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etti.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'YE DİKKAT ÇEKTİ

Nauert, DEAŞ karşıtı koalisyon ortaklarından nisan ayından bu yana yaklaşık 300 milyon dolarlık yeni katkı sağlandığını, bu noktada Suudi Arabistan'ın 100 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) 50 milyon dolarlık katkısının önemli olduğunu söyledi.

Sözcü, bununla birlikte ABD'nin Suriye'deki önceliklerinin değişmediğini, DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılması amacına bağlı olduklarını kaydetti.

MCGURK TELEKONFERANS İLE TOPLANTIYA KATILDI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan ve Nauert'in yanı sıra ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield'ın katıldığı bir telekonferans gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıda Suriye'deki süreci değerlendiren McGurk, ABD'nin DEAŞ'la mücadeleye öncülük yapmaya devam edeceğini ve bu kapsamda tüm koalisyon üyesi ülkelerle yakın iş birliği içinde olduklarını aktardı.

TALİMAT VERİLMİŞTİ

Mart ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolardan fazla yardımı dondurma talimatı verdiği bildirilmişti.

Söz konusu ek fon sözü, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.

ESKİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JAMES JEFFREY ÖZEL SURİYE TEMSİLCİLİĞİNE GETİRİLDİ

ABD 'nin Suriye Özel Temsilcisi görevine eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey getirildi. Jeffrey, yemin ederek görevine başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığında Bakan Mike Pompeo'nun da katıldığı yemin töreni ile Jeffrey, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli pozisyonlarından birinde görevlendirilmiş oldu.

Son olarak Washington Yakındoğu Politikası Enstitüsünde kıdemli Orta Doğu uzmanı olarak görev yapan Jeffrey, Washington'da katıldığı birçok panelde Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yapmış ve PKK ile YPG'nin özünde aynı örgüt olduğunu dile getirmişti.

1946'da dünyaya gelen Jeffrey, 2008-2010 yılları arasında Türkiye'de, 2010-2012 yılları arasında ise Irak'ta görev yapmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:04
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YORUM YAZ

  • SeyitSeyit2 sa önce
    Ne düşünelim !!!..........Orda Cehennemden hortlamış A.B.D ve Lanetlenmiş Yahudi pislikleri,Armegeddon yaklaşıyor hissi var içimde ' Namazda Hoca ne der' safları sıklaştırma vakti geldi.Şu lanet Mezhepciliği bir kenara bırakıp İslam sancağının altında toplanma vakti geldi....Unutmayın bizlerede vaad edilmiş Altın çağımız var !!!...İnanın ve Cihada hazırlanın.
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