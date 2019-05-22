0553 313 94 23

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Suriye açıklaması

James Jeffrey:- "Başkan (Donald Trump), SDG’nin çoğu unsuru ve PKK arasındaki siyasi bağın farkında. Türkler ve yerel ortaklarımızla güvenli bölge oluşturulması için çalışıyoruz"- "Türklerle ve SDG ile görüşüyoruz ama henüz bir anlaşmaya varabilmiş değiliz”- "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri varlığının yanı sıra, bizimle kuzeydoğuda güvenli bölge oluşturulması ve Rusya ile yaptığı genel müzakereler yoluyla bu konularla baş ediyor"- "Hem Dışişleri hem de benim seviyemde Türk mevkidaşlarımızla neredeyse her ay irtibat halindeyiz”

22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:24
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Kongrede katıldığı oturumda, "Başkan (Donald Trump), SDG’nin çoğu unsuru ve PKK arasındaki siyasi bağın farkında. Türkler ve yerel ortaklarımızla güvenli bölge oluşturulması için çalışıyoruz." dedi.

Jeffrey, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunda yapılan “Suriye’de Çözüm Arayışı: Trump Yönetimi’nin Stratejisi” başlıklı oturumda konuştu.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge görüşmeleri konusunda Türkiye ile henüz anlaşma sağlanamadığını belirten Jeffrey, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Jeffrey, "Başkan (Trump), SDG'nin çoğu unsuru ve PKK arasında siyasi bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve Türklerin de yakından gözleyeceği bir plan. Türklerle ve SDG ile görüşüyoruz ama henüz bir anlaşmaya varabilmiş değiliz.” dedi.

Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak tanımladığı Türkiye'nin yüzleştiği tehditlerin hala devam ettiğini belirten Jeffrey, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda ya da başka bir bölgesinde saldırı pozisyonuna geçmesi halinde "ikinci bir Kandil Dağı durumunun" yaşanacağını vurguladı.

- "Türkiye İdlib'deki pozisyonunu güçlendirdi"

Jeffrey, Rusya, İran ve Esed rejiminin Suriye'deki faaliyetlerine ve Türkiye'nin bu durumdaki tepkisine yönelik bir soruya şu karşılığı verdi:

"Türkiye, Esed rejimine karşı ülkedeki iç savaşa dayanan güçlü bir düşmanlık beslerken, geleneksel olarak da İran ile Ortadoğu’da rekabet içinde. Ayrıca Türkiye genel anlamda Rusya’nın kendisine yönelik hamlelerinden de memnun değil. Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri varlığının yanı sıra, bizimle kuzeydoğuda güvenli bölge oluşturulması ve Rusya ile yaptığı genel müzakereler yoluyla bu konularla baş ediyor."

İdlib'deki duruma da değinen Jeffrey, Türkiye'nin rejim güçleri tarafından ara ara saldırıya uğramasına ve Rusya’nın Türkiye üzerinde rejim karşıtı gruplar konusunda baskıyı arttırmasına rağmen, İdlib’de asker bulundurmak suretiyle bölgedeki pozisyonlarını güçlendirdiğini ve Rus ve Esed rejimine karşı durduğunu ifade etti.

- "Türkiye ile irtibattayız"

Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleştirilen Astana sürecine ilişkin bir soruya da cevap veren Jeffrey, Türkiye'nin Suriye konusunda ABD ile genel anlamda hemfikir olduğunu bildirdi.

Jeffrey, Ankara ve Washington'un yakın irtibat halinde olduğunu kaydederek, "Türkiye genel olarak Suriye hükümetinin davranışını değiştirmeye çalışıyor. Burada da hemfikiriz. Genel olarak koordineli hareket ediyoruz. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok sayıda telefon görüşmesi yaptı. Bakan Pompeo’ya Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile görüştüğünde ben de eşlik etmiştim. Hem Dışişleri hem de benim seviyemde Türk mevkidaşlarımızla neredeyse her ay irtibat halindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:24
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  2. İdlib
  3. Suriye
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Japonya'dan devlet nişanı
    1. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Japonya'dan..
    2. Suudi Arabistan'a hava saldırısı!
    3. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    4. Adalet Bakanlığı personel alımı..
    5. Rusya Kupası, Lokomotiv Moskova'nın
    6. İmamoğlu YSK'nin gerekçeli kararını..
    7. Sakaryaspor Karagümrük final maçı ne..
    8. Sakaryaspor Karagümrük finali nerede..
    9. "Partimizi yaşanabilir Türkiye'yi..
    10. Yetim çocuklardan İstanbul Valisi ve..
    11. Ürdün Kralı, Abu Dabi Veliaht..
    12. Asıl sorulması gereken soru: Kurşun..
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    14. UBER sürücüsü aracını üzerine çıkarak,..
    15. Giresun’da kaçan terörist yakalandı
    16. Manisa BBSK’nın ismi Manisa FK oldu
    17. YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
    18. BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman..
    19. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi..
    20. Eskişehir bayram namazı vakti 2019 |..
    21. Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti
    22. Kılıçdaroğlu iftar programına katıldı
    23. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu..
    24. PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek?..
    25. Erzurum bayram namazı vakti 2019 |..
    26. Tunus'ta Yahudiler Lag BaOmer..
    27. KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
    28. Son 2 bölüm kaldı... Diriliş..
    29. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 -..
    30. KPSS geç başvurusu ne zaman?
    Erdoğan'ın sözleri küstah Yunan'ı kudurttu!
    Erdoğan'ın sözleri küstah Yunan'ı kudurttu!
    CHP'de büyük şok! Kayyım atandı
    CHP'de büyük şok! Kayyım atandı
    Akşener'den tepki çeken çıkış! 'Evet katılmadık var mı diyeceğiniz'
    Akşener'den tepki çeken çıkış! 'Evet katılmadık var mı diyeceğiniz'
    MAK Araştırma'dan bomba İstanbul tahmini: Seçim sonuçlarını onlar belirleyecek
    MAK Araştırma'dan bomba İstanbul tahmini: Seçim sonuçlarını onlar belirleyecek
    YSK'da flaş İstanbul gelişmesi
    YSK'da flaş İstanbul gelişmesi

    Günün Karikatürü

    23 Mayıs 2019
    Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
    Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
    Sırf vatandaş mağdur olmasın diye... Borç gırtlağa dayandı
    Sırf vatandaş mağdur olmasın diye... Borç gırtlağa dayandı