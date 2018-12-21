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ABD'nin 'çekilme' kararına Almanya'dan tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının doğru olmadığını ve DEAŞ tehlikesinin henüz geçmediğini belirtti.

21 Aralık 2018 Cuma 07:27
ABD'nin 'çekilme' kararına Almanya'dan tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin askerlerini Suriye’den çekme kararını eleştirdi. Maas, "Bu kararın beraberinde getireceği sonuçların DEAŞ ile mücadeleye zarar verecek ve şu ana kadar elde edilmiş olan başarıları tehlikeye atacak tehdidi sahiptir” ifadelerini kullandı.

"Tehdit henüz geçmiş değil"

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirten Maas, “DEAŞ püskürtülmüş durumda ancak tehdit henüz geçmiş değil. DEAŞ'la hem askeri hem de sivil araçlarla mücadele yürütülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Maas, Almanya’nın ortaklarıyla birlikte siyasi bir çözüm süreci için çaba sarf ettiğini belirterek Birleşmiş Milletler’in (BM) daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 07:27
  1. abd
  2. almanya
  3. suriye

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