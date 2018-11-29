ABD'nin "Şükran Günü" hafta sonunda rekorlar kırıldı

İSTANBUL (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - ABD'de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı ve tüketici talebinin arttığı "Şükran Günü" (Thanksgiving Day) hafta sonunda internet üzerinden yapılan satışlarda bu sene farklı alanlarda rekorlar kırıldı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembesi Şükran Günü ile başlayan, Türkiye'de "Muhteşem Cuma" olarak nitelendirilen Black Friday ile devam eden, cumartesi-pazar günlerini kapsayan ve "Siber Pazartesi" (Cyber Monday) ile sona eren 5 günlük Şükran Günü hafta sonunda bu sene farklı rekorlar görüldü.

Amerikalı araştırma şirketi Adobe Analytics verilerine göre, Şükran Günü'nde internetten yapılan satışlar, geçen seneye kıyasla yüzde 28 artışla 3,7 milyar dolara yükseldi.

ABD'de Muhteşem Cuma'da internet üzerinden yapılan satışlar da geçen yıla oranla yüzde 23,6 yükseliş göstererek 6,2 milyar dolara tırmandı.







- En yüksek satışın görüldüğü hafta sonu ve pazartesi





Muhteşem Cuma'yı takip eden cumartesi ve pazar günlerinde ülkede internet üzerinden yapılan satışlar, geçen yıla göre yüzde 25 artışla toplam 6,4 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Bu sonuçla, geçen hafta cumartesi ve pazar günleri, ABD tarihinde internet üzerinden en yüksek satış miktarının görüldüğü hafta sonu olarak tarihe geçti.

Ülkede Siber Pazartesi gününde de internetten yapılan satışlar geçen senenin aynı gününe göre yüzde 19,7 artarak 7,9 milyarla rekor seviyeye ulaştı.

Böylece, bu yılki Siber Pazartesi, ABD'de internet üzerinden en yüksek satış miktarının görüldüğü gün olarak tarihe geçmiş oldu.

Ayrıca, 1-26 Kasım tarihleri arasında, internet üzerinden yapılan alışverişlerin toplam miktarı, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 19,9 artarak 58,5 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca, söz konusu tarihler arasında yapılan alışverişlerin günlük miktarı her gün 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.





- 165 milyon kişi alışveriş yaptı







Bu sene Şükran Günü hafta sonunda alışveriş yapanların sayısı 329 milyon kişinin yaşadığı ABD'de beklentilerin üzerine çıktı.



ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasındaki 5 günde, ülkede 165 milyon kişi mağazalardan veya internetten alışveriş yaptı. Piyasa beklentisi, söz konusu miktarın 164 milyon kişi olması yönündeydi.



Ayrıca, NRF, Şükran Günü hafta sonunda ülkede 89 milyondan fazla kişinin hem mağazalardan hem de internetten alışveriş yaptığını belirtti.



NRF verilerine göre, ABD'de 67 milyon tüketici Muhteşem Cuma'da mağazaları doldururken, cumartesi günü ise 47,4 milyon kişi mağazalardan alışveriş yapmayı tercih etti.



ABD'de Muhteşem Cuma'da 65,2 milyon tüketici alışveriş için internete yönelirken, Siber Pazartesi'de ise 67,4 milyon kişi internet üzerinden alışveriş yaptı.





- Tüketicilerin yarısından fazlası mobil cihazlardan sipariş verdi





Siber Pazartesi gününde, Amerikalı tüketicilerin en çok internetten satın aldıkları ürünler arasında ise oyun konsolları, televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları yer aldı.

Adobe Analytics verilerine göre, bu sene Siber Pazartesi'de cep telefonu satışlarından elde edilen toplam gelir 2,1 milyar dolara ulaştı ve yüzde 48,1 yükselişle yıldan yıla en büyük yüzdelik artışı gösterdi.

Ayrıca, bu yılki Siber Pazartesi gününde, Amerikalı tüketicilerin internetten sipariş vermek için cep telefonu ve tabletlerini geçen yıllara göre daha çok kullanması ise dikkat çekti.

Verilere göre, Siber Pazartesi'de Amerikalı tüketicilerin yüzde 51,4'ü internetten sipariş vermek için mobil cihazlarını tercih etti.

Amerikalıların yüzde 43,6'sı akıllı cep telefonlarından siparişlerini vermeyi tercih ederken, yüzde 7,8'i ise siparişleri için tabletlerini kullandı.

Böylece, bu yılki Siber Pazartesi, ilk defa Amerikalı tüketicilerin yarısından fazlasının mobil cihazlarından sipariş verdiği gün olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, ABD'de işsizlik oranının yüzde 3,7 ile 1969'dan bu yana en düşük seviyede olması, çalışanların yıldan yıla ücret artışının 2009'dan bu yana ilk defa yüzde 3'ün üzerinde seyretmesi ve tüketici güveninin son 18 yılın zirvesinde olması nedenleriyle bu yılki Şükran Günü hafta sonunda ABD'deki tüketicilerden güçlü talep geldiğini belirtiyor.

