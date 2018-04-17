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ABD'nin son hain planı...Türkiye sınırına kukla Arap ordusu kuracak!

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Suriye'de bulunan ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kendisine bağlı bir Arap gücü kurmayı planladığını iddia etti.

17 Nisan 2018 Salı 11:00
ABD'nin son hain planı...Türkiye sınırına kukla Arap ordusu kuracak!

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve DAEŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından 'ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına' Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını bildirdi.

Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın kısa bir süre önce atadığı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Mısır'ın istihbarat direktör vekili Abbas Kamil ile bir görüşme yaptığını belirtti.

MISIR DA KATILACAK

Görüşmede, Bolton'ın Mısır'ın Suriye'de bir Arap gücü oluşturma çabalarına katkı yapma ihtimalinin ele alındığı ifade edildi.

Yetkililer, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediğini ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını söyledi.

Bir yetkili, "Mali destek ve daha geniş anlamda katkıda bulunmaları konusunda Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile temasa geçildi" dedi.

PLANIN HAYATA GEÇİRİLMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Başkan Trump, ay başında ABD'nin Suriye'de konuşlandırdığı yaklaşık 2 bin askerinin geri çekilme sürecinin hızlandırılması gerektiğini açıklamıştı. Ancak ABD yönetimi içindeki birçok kişi askerlerin geri çekilmesinin Suriye'deki Rusya ve İran etkisini artıracağından endişe ediliyor.

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada, askerlerin geri çekilmesi konusunda kesinleşmiş bir takvim bulunmadığını belirtti.

WSJ'a konuşan bazı askeri yetkililer, DAEŞ'in Suriye'de tamamen mağlup edilmesinin kolay bir süreç olmadığını ve bu bölgeye ABD askerlerinin yerine bir Arap gücünün konuşlanmasının önünde bazı engellerin bulunduğunu söyledi.

Bu sıkıntıların başında Suudi Arabistan ve BAE'nin halihazırda askeri olarak Yemen'de operasyon düzenliyor olmaları ve Mısır'ın da Esed hükümetinin kontrolü altında olmayan bir bölgeyi savunma için güç gönderme konusunda isteksizliği geliyor.

WSJ haberinde, ABD ordusunun bu planın hayata geçirilmesi sürecinde rol alıp almayacağının ise belirsiz olduğuna dikkat çekti.

ZEYTİN DALI O PLANI ENGELLEDİ

Haberde, şu anda Suriye'nin kuzeyinde ağırlığını PKK/PYD'li teröristlerin oluşturduğu, ancak içinde Arapların da bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) DAEŞ'le mücadele sürecinde ABD'den hava desteği aldığı ancak kurulması muhtemel Arap gücüne bu tarz bir destek verilip verilmeyeceğinin net olmadığı vurgulandı.

WSJ, Ocak ayı itibariyle ABD'li askeri yetkililerin Suriye'deki faaliyetlerini birkaç ay içinde tamamlamayı ve Dışişleri Bakanlığı'nın DAEŞ'ten alınan bölgelerde istikrarın sağlanması için yürüttüğü çalışmalara destek vermeyi planladıklarını ancak Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın bu planı sekteye uğrattığını yazdı.

BBC Türkçe

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:00
  1. Arap
  2. arap ordusu
  3. Suriye
  4. ABD

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz5 sa önce
    Şunu bir yere not edin, Arapça konuşan milyonlarca ermeni gavuru vedahi nusrayni gavuru var!Bunlar Irakta ve Suriyede yaşıyorlar. Tıpkı bizim doğumuzda milyonlarca kürtçe konuşan ve kimliğini saklayan kansız ermeni gavurları gibi. Amerika bizim için ordu topluyorda, biz bu amerikan gavurunu vurmak için bir ordu ne zaman toplayacağız? Ne zaman conilerin kıçlarına şarjörü boşaltacağız? Ne zaman coninin kafasına çuvalı geçireceğiz?Ne zaman intikamımızı aşacağız? Obamayı vedahi buşu ne zaman asacağız?
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp6 sa önce
    Domuzdan post olsa da ABD den dost olmaz . . .
  • adnanadnan6 sa önce
    bu da başka bir terör örgütü kurma işi kalleş abd şerefsiz
  • Yusuf canYusuf can6 sa önce
    Senin kopekligini yapacaklara sanma ki Arap diye bir şey yapamayız onları gebertirim senin verdiğin silahları Ali bizim istediğimiz unsurlara veririz
  • nn7 sa önce
    DEAS DİYE BİR ŞEY YOKDOĞRUDANABDNİN KURDUGU TERÖRGİNE BÖLGENİN ADAMLARI CANINI DİNİNİIMANINİSATAN DOLARYİYEN ŞEYTANLARVAR ALLAH BİZİMLE BERABER ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIRBİZ MÜMİNLERİN BİR ARAYA GETİRMELİYİZ
  • birisibirisi7 sa önce
    çok güzel ne var yani asıl mesele pkk olmasın, kürt grup da olabilir gelip gelip bize saldırmasın insan gibi olsun sıkıntı yok bize ne
  • ikraikra7 sa önce
    Adamlar acikca soyledi..bundan sonra savas muslumanlar arasinda olacak diye..bu hacli seferi diye..uyuyan musluman utansin..yada kardes kani doken
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