0553 313 94 23
impression

ABD'nin sinsi planı! İran'a karşı Arap NATO'su oluşturacak

Müslüman ülkeleri birbirine kırdırmayı planlayan ABD’nin Arap ülkelerini İran’a karşı birleştirerek oluşturmayı planladığı Arap NATO’su gelecek sene faaliyete geçecek. Bahreyn Dışişleri Bakanı el Halife, ittifakın, bölgedeki güvenlik ve refahın artmasına yardımcı olacağını iddia etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:19
ABD'nin sinsi planı! İran'a karşı Arap NATO'su oluşturacak

Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıktıktan sonra yaptırımları yeniden uygulamaya koyan Washington’ın İran karşıtı son planı “Arap NATO’su” seneye hazır. Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen Manama Diyaloğu Güvenlik Konferansı’nda konuşan Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid el Halife, Mısır’ı da içine alan Ortadoğu Stratejik İttifakı’nın (MESA) önümüzdeki yıl faaliyete geçeceğini söyledi.

Kapısı herkese açık

ABD’nin önerisi olan MESA’ya övgülerde bulunan El Halife, bu ittifakın bölgedeki güvenlik ve refahın artmasına yardımcı olacağını savundu. El Halife, “MESA, bölgenin güvenliği ve refahı için bir ortaklık. İlkelerini kabul eden herkese kapısı açıktır” ifadelerini kullandı. Bahreyn Dışişleri Bakanı, MESA’nın ekonomik meselelerde de işbirliği sağlayacağını belirtti.

‘KİK önemini koruyacak’

İttifak konusundaki tartışmaların hala devam ettiğini söyleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, İran’ın teröre destek veren en büyük devlet olduğunu öne sürdü. Körfez İşbirliği Konseyi’nin körfez ülkelerinin en önemli kurumu olarak kalacağını ifade eden Cubeyr, “KİK’in Katar’la meydana gelen anlaşmazlıktan etkilenmemesi için çabaladık. Ortadoğu Stratejik İttifakı konusundaki tartışmalar hala devam ediyor” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan öncülüğindeki ülkeler, Haziran 2016’dan bu yana, teröre destek verdiği iddiasıyla Katar’a ambargo uyguluyor.

İran: ABD gerginliği körüklüyor

ABD’de Donald Trump yönetimi, İran karşıtı ittifak içinde 6 KİK üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn’in yanı sıra Mısır ve Ürdün’ün yer almasını öngörüyor. Söz konusu planın geçtiğimiz yıl Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında gündeme geldiği, ancak detaylı olarak konuşulmadığı ifade ediliyor. İran ise, ABD ve bölgesel müttefiklerinin, Ortadoğu’da istikrarı sağlama bahanesiyle bölgedeki gerginliği körüklediğini savunuyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:19
  1. iran
  2. abd
  3. NATO
  4. arap

YORUM YAZ

  • Ömer Faruk ÜnalÖmer Faruk Ünal1 sa önce
    Hani İslam ordusu manşetleri arıyorsunuz!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
  1. Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Ölü ve..
  2. İman esaslarından biri de ahirete..
  3. Fenerbahçe’de yeni teknik direktörü..
  4. Laiklik üzerine
  5. Endonezya'da yolcu uçağı düştü! Kimse..
  6. Albayrak'tan derbi öncesi dua "Kurban..
  7. Kartal evinde moral arıyor! Muhtemel..
  8. Meteoroloji’den iyi haber geldi! Yurt..
  9. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
  10. Kars valisi kim oldu?
  11. Taksim'de hareketli anlar!
  12. Kahramanmaraş'ta korkunç kaza, 3 ölü 3..
  13. ABD’ye çay ihracatı artacak
  14. Dünya gözünü buraya çevirdi Uçuş..
  15. Türkiye 2019 yılında ihracatla büyüyecek
  16. 20 terörist öldürüldü
  17. Meteoroloji’den iyi haber geldi! Ülke..
  18. Ankaragücü oyuncusu Özer'in galibiyet..
  19. Aydın'da genç Ümit'in feci ölümü!
  20. İlham Aliyev: Türkiye dünyanın öncü..
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar

Günün Karikatürü

28 Ekim 2018
3. Havalimanın adı için önerilen isimler
3. Havalimanın adı için önerilen isimler
Saadet Partisi liderinden 81 il teşkilatına talimat
Saadet Partisi liderinden 81 il teşkilatına talimat