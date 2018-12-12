0553 313 94 23

ABD'nin sömürge valisi konuştu: Suriye'de kalıcıyız!

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Fırat doğusunda DEAŞ bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yapan ABD'nin, Suriye'de DEAŞ'tan elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak için "iç güvenlik güçleri" kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:22
ABD'nin sömürge valisi konuştu: Suriye'de kalıcıyız!

DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, DEAŞ'la mücadeledeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de DEAŞ'a karşı askeri operasyonların hala sürdüğünü ve DEAŞ'ın varlığının yüzde bire indiğini belirten McGurk, Suriye'de DEAŞ'ın tamamen temizlenmesinin ardından elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyonun ne zaman Suriye'den ayrılacağı sorusuna McGurk, "Tüm bu kazanımların sürdürebilir olmasına emin olacağımız bir kampanya noktasındayız. Askeri hedef, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisidir ve yıllar içinde bir şey öğrendiysek, onları fiziki olarak yenip öylece çekip gidemezsiniz. Kazanımların devamlılığını sağlamak adına iç güvenlik güçleri kurulmasından emin olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan McGurk, bölgede küçük bir alanda varlık gösteren DEAŞ'ın yok edilmesinin neden bu kadar uzadığı sorusuna, DEAŞ militanlarının canlı bomba yeleği giydiğini ve birçok yere el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini bu sebeble savaşmanın oldukça zor olduğunu ve zaman aldığını ifade etti.

"30 gün içinde hiçbiri kalmayacak"

Öte yandan Trump ise, Beyaz Saray'da, Irak ile Suriye'deki azınlıkların korunması ve bu unsurlara destek verilmesini öngören yasanın imza töreninde konuşarak, DEAŞ'la mücadelede sona gelindiğini 30 gün içinde tüm DEAŞ'lı teröristlerin yok edileceğini belirtti.

Trump, açıklamasında, "DEAŞ'a karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde hiçbiri kalmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"İç güvenlik güçleri"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha önceki bir raporda ABD destekli SDG ismini kullanan PYD/PKK’nın Suriye’de “iç güvenlik gücü”, “sınır güvenliği gücü” ve “patlayıcı uzmanı” eğitmeye başladığını ve terörle mücadele güçlerini tekrar şekillendirmeyi planladığını bildirmişti.

Raporda, ABD’nin Suriye’deki asker sayısını dört kat artırarak 2 bin civarına çıkardığı ifade edilirken ABD’nin Suriye’de toplam 12 bin 500 civarında "asker" eğittiği ve bunun 11 binden fazla kısmının "SDG kuvvetlerinden" oluştuğu belirtilmişti.

Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını, “iç istikrar ve güvenlik gücü” olacağını iddia etmişti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:22
  1. abd
  2. suriye
  3. beyaz saray
  4. pentagon
  5. trump
  6. Brett McGurk
  7. DEAŞ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu
    1. Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu
    2. Başkentte "sahte reçete" operasyonu
    3. ABD petrol fiyatı tahminini 11 dolar..
    4. TÜBİTAK 15 personel alacak
    5. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde..
    6. Gaziantep Basketbol'da 2 oyuncu üç..
    7. 2019 arz yılı olsun
    8. Sağlık Bakanlığı atama 2019
    9. Ambulansı yerde yatarak böyle bekledi
    10. TCMB'den döviz depo ihalesi
    11. AVM’lerden vazgeçmedik
    12. Piyasaların gözü bu toplantılarda
    13. Kars'ta manevra yapan yük treninin..
    14. İstanbul'da sokak ortasında korkunç..
    15. FETÖ sanığı eski öğretmene hapis..
    16. Gaziantep POMEM'de gıda zehirlenmesi..
    17. Eğitime kar engeli! Öğleden sonra..
    18. 2019 asgari ücret ne kadar oldu?
    19. Erdoğan'ın, "Bir dur" dediği Aylin, o..
    20. Gram altın, güne yükselişle başladı
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir