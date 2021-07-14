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Dünya ABD'nin silahlandırdığı teröristlerin Afrin'deki vahşeti!
Dünya

ABD'nin silahlandırdığı teröristlerin Afrin'deki vahşeti!

ABD'nin özel bütçe ayırarak milyon dolarlık para akışı sağladığı terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin, Afrin'de vahşice katlettiği insanların cansız bedeni çuvalların içinde toprağa gömülü halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 22:09:00 -
ABD'nin silahlandırdığı teröristlerin Afrin'deki vahşeti!

Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG/PYD terör örgütü tarafından vahşi şekilde infaz edilen 35 kişinin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.

35 kişinin cansız bedeni bulundu

Terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin insanlık dışı yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG/PYD tarafından vahşi şekilde infaz edilen 35 kişinin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçildi

Terör örgütünün Zeytin Dalı Harekatı başlamadan birkaç gün önce Ocak 2018'de Afrin Merkez Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makinesi ile 15-20 metre genişliğinde kazı yaptığı ve örgüt mensuplarının kamyonetlerle daha önce infaz ettikleri kimliği belirsiz şahısları kazdıkları alana gömdükleri şeklinde alınan ihbar üzerine yerel savcı harekete geçti.

Savcılık tarafından verilen talimatla yerel kolluk güçleri tarafından bahse konu yerde kazı yapıldı.

Ceset sayısında artış olabilir

Yapılan kazı sonucunda çuvalların içerisinde konmuş şekilde 35 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kazı işleminin halen devam ettiği, ceset sayısında artış olabileceği öğrenildi. Bölgedeki aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

ABD'nin terör örgütüne yardımı

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/PYD'ye para akışı sağlarken, YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'yi de Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

Suriye'de YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD yönetimi, terör örgütüne büyük bölümü güvenlik ekipmanından oluşan 400 milyon dolar değerinde yardım aktardı.

Bunun dışında defalarca para yardımı yapılan ABD'de bazı yetkililer,  Beşşar Esed rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın yürürlüğe girmesinin ardından  terör örgütü YPG/PKK'ya destek amaçlı 21 milyon dolar vermişti.

 

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