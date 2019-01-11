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ABD'nin savaş gemisi hamlesine yanıt! Balistik füzeler alarma geçirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin kara sularına savaş gemisi göndermesinin ardından Çin, harekete geçti. Hükümet, DF-26 balistik füzelerini alarma geçirdiğini duyurdu.

11 Ocak 2019 Cuma 02:24
ABD'nin savaş gemisi hamlesine yanıt! Balistik füzeler alarma geçirdi

ABD’nin Çin'in yapay adalarının kara sularına savaş gemisi göndermesinin ardından harekete geçen Çin, DF-26 balistik füzelerini alarma geçirdiğini duyurdu.

ABD’nin Çin'in yapay adalarının kara sularına savaş gemisi göndermesinin ardından harekete geçen Çin, DF-26 gemi katili balistik füzelerini (ASBM) alarma geçirdiğini duyurdu. Füzelerin menzili 4500 km olarak açıklandı.

Çin'in orta ve büyük gemileri hedef alan yeni nesil orta menzilli balistik füzesi olan DF-26, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabiliyor.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), DF-26’nın Çin’in kuzeybatı platosu ve çöl alanlarında faaliyet gösteren Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Roket Gücü altındaki bir tugaya bağlı olduğunu bildirdi.

İlk defa PLA’nın hizmetine girdiğinde görüntülenen füzeler, basına servis edilen yeni görüntüyle uzun bir aradan sonra tekrar gün yüzüne çıkmış oldu.

'Sağlam bir cevap verilecek'

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Vaşington yönetimini bölgede provokasyona son vermeye çağırmış, ABD gemisini uyarmak için uçak ve savaş gemileri gönderdiğini ve ABD’ye sağlam bir cevap verileceğini belirtmişti.

4 bin 500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor

Uzmanlar, DF-26'nın Çin'in topraklarını koruma yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor. Çin'in daha iç bölgelerinden atış yapılsa bile, DF-26'nın Güney Çin Denizi'ni kapsayacak kadar geniş bir ulaşabileceğini, 4 bin 500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini, ABD'nin Batı Pasifik’te bulunan Guam Adası’ndaki deniz üsleri de dahil olmak üzere hedefleri başarıyla vurabileceğini belirtiyorlar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 02:24
  1. Ordu
  2. ABD
  3. Çin

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