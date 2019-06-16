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ABD'nin Rusya'nın elektrik şebekesine dijital saldırıları arttırdığı iddiası

New York Times gazetesi, Moskova’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalelerine karşılık Rusya’nın elektrik santrallerine ve ülkedeki diğer hedeflere yönelik ABD'nin dijital saldırıları agresif bir şekilde arttırdığını yazdı

16 Haziran 2019 Pazar 04:33
ABD'nin Rusya'nın elektrik şebekesine dijital saldırıları arttırdığı iddiası

NEW YORK (AA) - ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları arttırdığı öne sürüldü.

New York Times gazetesinin, eski ve halen görevde olan hükümet yetkilileri ile yaptığı röportajlara dayandırdığı haberinde, Moskova’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalelerine karşılık Rusya’nın elektrik santrallerine ve ülkedeki diğer hedeflere gizli Amerikan bilgisayar kodlarının gönderildiği belirtildi.

ABD İçgüvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu (FBI) kaynaklarının, Rusya’nın ABD ile gelecekte yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf halinde Amerikan enerji santrallerini, petrol ve doğal gaz boru hatlarını ve su kaynaklarını sabote edebilecek kötü amaçlı yazılımlar eklediği uyarıları üzerine Rusya'ya karşı aynı alanda daha agresif stratejiler izlendiği vurgulandı.

Haberde, gizli siber operasyonlara ilişkin detay vermekten kaçınan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin "Geçen yıl boyunca dijital müdahaleler çok daha agresif bir hale geldi. Birkaç yıl önce asla düşünmediğimiz ölçekte işler yapıyoruz.” ifadeleri paylaşıldı.

Yetkililerin söz konusu özel eylemleri detaylandırmaktan kaçındığına işaret edilen haberde, siber operasyonların geçen yıl Beyaz Saray ve Kongre tarafından dijital askeri savunma ve saldırılar üzerine geniş yetkiler verilen ABD Siber Komutanlığı tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yaz Ulusal Güvenlik Başkanlık Memoranda 13 olarak bilinen gizli bir belgede Siber Komutanlığına Başkanlık onayı almadan çevrimiçi taarruz işlemleri yürütmek için daha fazla yetkiler tanımıştı.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da geçen salı kendilerine karşı siber operasyonlar yürüten Rusya veya diğer ülkelere yönelik "Bedel ödeyeceksiniz." mesajı için dijital hedeflere karşı daha geniş bir yaklaşım sergilediklerini açıklamıştı.

Haberde, Rusya'ya yönelik artan siber taarruzlarla Washington ile Moskova arasında günlük dijital Soğuk Savaş'ı tırmandırma riski bulunduğuna da dikkat çekildi.

İki ülke arasında enerji santrallerinin zaten uzun yıllardır düşük yoğunluklu bir savaşın alanı olduğuna işaret edilen haberde, ABD stratejisinin artık savunmadan daha çok saldırıya yönelik değiştiği ve Washington ile Moskova arasında çıkabilecek bir çatışmada ABD'nin siber saldırılar yapabilecek bir kozu elinde bulundurduğu uyarısının verilmesinin amaçlandığı anlatıldı.

Haberde, ABD Siber Komutanlığı tarafından 2020 seçimleri için Rusya’nın ABD'deki bazı kilit eyaletlerde seçici olarak elektrik kesintileri deneyebileceği ihtimaline de bakıldığı ve bunun için caydırıcı stratejilere ihtiyaçları olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 04:33
  1. ABD Siber Komutanlığı
  2. dijital Soğuk Savaş
  3. siber operasyonlar

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