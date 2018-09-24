0553 313 94 23

ABD'nin petrol ihracındaki Çin detayı!

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin bu yılın ilkyarısında en fazla ham petrol ihraç ettiği ülkenin Çin olduğu öğrenildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:50
ABD'nin petrol ihracındaki Çin detayı!

ABD Enerji Enformasyon İdaresinden yapılan açıklamada, yılın ocak-haziran döneminde ABD'nin en çok ham petrol sattığı ülkelerin başında Çin'in geldiği belirtildi.

Bu dönemde ABD'nin toplam ham petrol ihracatının günlük ortalama 1,8 milyon varil olduğu, bu miktarın günlük ortalama 376 bin varilinin (yüzde 21'inin) Çin'e gittiği ifade edildi.

Ülkenin söz konusu dönemdeki ham petrol ihracatında ikinci sırada Kanada'nın yer aldığı, ilk 6 ayda bu ülkeye günlük ortalama 334 bin varil ham petrol satıldığı kaydedildi.

ABD'nin ham petrol ihracatında Asya'nın en büyük, Avrupa'nın ise ikinci büyük piyasa olduğu ifade edildi. İtalya'nın günlük ortalama 165 bin varille söz konusu dönemde ABD'nin en çok ham petrol ihraç ettiği Avrupa ülkesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin ham petrol ihracatının yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre günlük ortalama 787 bin varil arttığı, ayrıca ülkenin toplam ham petrol ihracatının haziranda günlük ortalama 2,2 milyon varile yükselerek rekor kırdığı bildirildi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:50
  1. ABD
  2. Çin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde kan aktı!
    1. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde kan..
    2. Yeni havalimanı ne zaman açılacak?
    3. Trump köşeye sıkışacak! Hindistan'dan..
    4. Türkiye üzerine kirli oyun! 400..
    5. “Trump ne derse dinlerim”
    6. Netanyahu ile Putin telefonda görüştü!
    7. Esenyurt'ta klima fabrikasında yangın!
    8. Şikayetler arttı, iletişim..
    9. Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi..
    10. Irak'ta Türkmenler adayını belirledi!
    11. Esame listesinde ilginç Güneş hatası!
    12. Meksika'da sel: 5 kişi öldü
    13. Binyamin Netanyahu'dan S-300 açıklaması!
    14. Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş..
    15. Ağrı’da trafik kazası: 3 kişi yaralı
    16. Fenerbahçe’de 8 yıldız ilk kez derbide
    17. Vicdansız hırsızlar sadaka kutusunu..
    18. Teknik Direktörü Cocu ilk kez bir..
    19. Atiba Hutchinson 5 ay sonra 11'de
    20. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Gambiya..
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019