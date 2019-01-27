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ABD'nin oyununa gelen Venezuela ateşesi karar değiştirdi!

Venezuela'nın ABD'deki askeri ateşesi Jose Luis Silva, büyükelçilik binasında kamera karşısına geçerek ABD desteğini de arkasına alarak kendi kendini Venezuela'nın lideri ilan eden Juan Guaido'yu 'başkan' olarak tanıdığını söyledi.

27 Ocak 2019 Pazar 14:13
ABD'nin oyununa gelen Venezuela ateşesi karar değiştirdi!

Venezuela'nın ABD'deki en üst düzey askeri ateşesi Jose Luis Silva, Washington'daki elçilik binasında kamera karşısına geçerek ülkesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Silva konuşmasında, "Bugün Venezuela halkına ve özellikle silahlı kuvvetlerdeki kardeşlerime sesleniyorum. Başkan Juan Guaido'yu tek meşru başkan olarak tanıyın" dedi.

Konuşmasını Venezuela bayrağı önünde yapan Silva, "Yüksek rütbeli subaylar ve yürütme organı, silahlı kuvvetleri rehin olarak tutuyor. Mutsuz olan çok çok fazla kişi var. Mesajı silahlı kuvvetlere. Halkınıza kötü davranmayın. Silahlarımız, ulusumuzun egemenliğini sağlamak için verilmedi. 'Silahlar halkınıza saldırıp, görevdeki hükümeti korumak içindir' demek için eğitilmedik" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan Silva, Houston'da ve başka bir Amerikan şehrinde de Guaido'yu başkan olarak tanıyan Venezuelalı konsolosluk görevlileri olduğunu öne sürdü.

Darbeci Guaido sevindi

Kendini başkan olarak ilan eden ve ABD'nin başını çektiği birçok ülke tarafından tanınan meclis başkanı Juan Guaido, Twitter'da yaptığı açıklamada Silva'nın kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Venezuela Savunma Bakanlığı ise resmi Twitter hesabından Silva'yı 'korkak' olarak tanımladı ve Silva'nın üzerine 'hain' yazan bir fotoğrafını paylaştı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 14:13
  1. Jose Luis Silva
  2. Venezuela
  3. Juan Guaido

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