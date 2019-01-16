0553 313 94 23

ABD'nin Ortadoğu barış planını İsrail seçimlerinden sonra açıklayacağı iddiası

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin Ortadoğu barış planı açıklamasını İsrail'de nisanda yapılacak genel seçimlerden sonrasına ertelediğini öne sürdü

16 Ocak 2019 Çarşamba 22:48
ABD'nin Ortadoğu barış planını İsrail seçimlerinden sonra açıklayacağı iddiası

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İsrail'in Birleşmiş Miletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planını İsrail'de nisanda yapılacak genel seçimlerden sonra açıklayacağını iddia etti.

Danon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington ile yapılan görüşmelerin ardından İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış planını seçimlere kadar açıklamasını beklemediklerini söyledi.

Planın açıklanmasının ertelendiğini öne sürerek, bunun "zekice" olduğu değerlendirmesinde bulunan Danon, Filistin'in planı dinlemesi ve müzakere etmesi gerektiğini belirtti.

2019'un başında açıklanması beklenen plana ilişkin ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ''Önceki girişimlerin aksine, bu plan belirsiz ve öngörülmeyen yönergeler içeren yalnızca birkaç sayfadan ibaret değil, çok daha uzun. Çok daha ince detaylar içeriyor. İçinde yaşadığımız yeni teknoloji dünyasından da yararlanarak konuya yeni unsurlar getiriyor. Ortadoğu gerçeğinin büyük ölçüde değiştiğini de göz önünde bulunduruyor. Önceden yapılması mümkün görünmeyen şeylerin bugün yapılabileceği gerçeğini kucaklıyor.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise Trump yönetiminin Ortadoğu planının ''başarı şansının olmadığını ve açıklanır açıklanmaz öleceğini'' söylemişti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 22:48
  1. ABD
  2. İsrail
  3. Ortadoğu barış planı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu
    1. "3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"..
    2. Muş'ta yarın okullar tatil mi? Muş 17..
    3. Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli
    4. Manisa'da eğitime kar engeli
    5. Fransız bakan May'in teklifini..
    6. GÜNCELLEME - Konya'da otomobil tırla..
    7. Yunanistan'da Başbakan Aleksis..
    8. Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya..
    9. Maçın ardından
    10. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    11. Kenevir üretiminde üniversite-üretici..
    12. Sarı yeleklilerin gösterileri..
    13. "Parlamentoda olmam gerekiyor" dedi,..
    14. Sri Lanka dış borçlarını ödeyebilmek..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü ve..
    16. Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası
    17. May, güvenoyu almayı başardı
    18. İstanbulspor'da Akaminko 4 hafta yok
    19. Fiyatı dolar ve eurodan daha hızlı..
    20. Çumra halkından Doğu Türkistan'a..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?