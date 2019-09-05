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ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump:- "Yönetimimde yaklaşık 3 yıl görev yaptıktan sonra, (ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi) Jason Greenblatt işinden ayrılacak ve çalışma hayatını özel sektörde sürdürecek" - Greenblatt, aynı zamanda ABD yönetiminin İsrail ile gündelik iletişimini de organize eden isim olarak biliniyor

05 Eylül 2019 Perşembe 19:07
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt istifa etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetimimde yaklaşık 3 yıl görev yaptıktan sonra, Jason Greenblatt işinden ayrılacak ve çalışma hayatını özel sektörde sürdürecek." ifadesini kullandı.

Greenblatt'ı "sadık ve muhteşem bir arkadaş ve harika bir avukat" olarak nitelendiren Trump, "Onun İsrail'e ve İsrail ile Filistin arasındaki barış arayışına olan adanmışlığı unutulmayacak. O özlenecek. Teşekkürler Jason!" görüşünü paylaştı.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer ise Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt'ın istifasının ardından, "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen Orta Doğu Barış Planı sürecinde Jared Kushner'in danışmanlarından Avi Berkowitz ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un aktif rol üstleneceği kaydedildi.

- Jason Greenblatt kimdir?

Trump'ın Uluslararası Barış Görüşmelerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, aynı zamanda ABD yönetiminin İsrail ile gündelik iletişimini de organize eden isim olarak biliniyor.

New York'ta yıllarca Trump'ın avukatlığını yapan Greenblatt, uzun zülüfleri ve siyah kıyafetleri ile dikkati çeken Haredim Yahudisi bir aileden geliyor.

Greenblatt'ın ailesinin İsrail ile bağları olduğu biliniyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 19:07
  1. ABD
  2. Greenblatt
  3. yüzyılın anlaşması

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