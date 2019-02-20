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ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ’lı Prakash’ın davası 15 Mart’ta karar bağlanacak

ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, mahkeme heyeti 15 Mart’ta karar vereceğini açıkladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:26
ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ’lı Prakash’ın davası 15 Mart’ta karar bağlanacak

ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, mahkeme heyeti 15 Mart’ta karar vereceğini açıkladı.


Kilis’te, 24 Ekim’de 2016 tarihinde Kilis’in İnanlı köyü Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye’ye geçmek üzereyken bir grup arkadaşıyla beraber sınır devriyelerinde yakalanan Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevine gönderildi. Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.


Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, mahkeme heyetine SEGBİS bağlantısında verdiği ifadede, "Daha önceki ifadesini tekrar ediyorum. DEAŞ’den ayrıldım çok pişmanım” dedi.


Mahkeme heyetinin Avustralya hükümetinin kendisini vatandaşlıktan çıkardığını bu konudan haberi olup olmadığını sorması üzerine Prakash, "Türkçe haberim var" yanıtını verdi. Türk ve yabancı gazeteciler ile Avustralya Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin duruşmayı takip ettiğini mahkeme heyeti tarafından hatırlatılması bir şey diyeceğinin olup olmadığını sorması üzerine Prakash, beni ilgilendirmiyor yanıtını verdi.


Avustralya Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve Avustralyalı gazeteciler de duruşmayı takip etti. Mahkeme heyeti karar duruşmasının 15 Mart tarihinde yapılmasına karar verdi.


Duruşma çıkışında Neil Christopher Prakash’ın avukata Reşat Devran ise duruşma çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Karar duruşmasında gerekli savunmayı yapacağız. Daha öncede belirttiğim gibi terör örgütü üyeliğinde ceza isteniyor. Buna göre iddianame hazırlanmıştı. 7.5 ile 15 yıl arası ceza alması söz konusu, biz etkin pişmanlık yasasından yararlanması olacaktır. Kendisi DEAŞ’dan pişman olduğu için kaçtığını ifade etti. Daha önceki duruşmalarda, belki etkin pişmanlıktan mahkeme heyetinde etkin pişmanlıktan faydalandırmak isterse, alacağı cezadan indirim olacaktır. Detaylı bir savunma yapacağız, tahliyesi ve beratını talep edeceğiz” diye konuştu.



Avusturalyalı vatandaşlıktan çıkardı


Avusturalyalı olan ve babasının Fiji’de doğumlu olması sebebi ile çifte vatandaşlığı bulunan 27 yaşındaki Prakash’ın terör faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle bu kararın alındığı bildirildi. 27 yaşındaki Prakash, Avustralya Vatandaşlık Yasası’nın 35. maddesi uyarınca vatandaşlık hakkını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:26
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