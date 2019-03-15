ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
IHAAW160111-ASA/15-03-2019- ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.15 Mart 2019 Cuma 16:06
IHAAW160111-ASA/15-03-2019- ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.15.03.2019 16:01:11TSINNNN
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