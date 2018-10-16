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ABD'nin New York kentinde otobüs duraklarının yarısı kapatıldı

New York'ta bir otobüs durağının çatısının kısmen çökmesinden sonra şehirdeki bin 500 otobüs durağı güvenlik kontrolünden geçirilmek üzere askıya alındı.

16 Ekim 2018 Salı 22:26
ABD'nin New York kentinde otobüs duraklarının yarısı kapatıldı

ABD'nin New York kentinde beş yerleşim yerinden biri olan Staten Island bölgesindeki bir otobüs durağının çatısının bir kısmının çökmesinden sonra şehir içindeki diğer otobüs duraklarının yarısına yakını kontrolden geçirilmek üzere sarı uyarı şeritleriyle kullanım dışı bırakıldı.

New York’ta bulunan toplam 3 bin 500 durağın bakım ve kontrolünden sorumlu JCDecaux şirketi tarafından, duraklara asılan ilanlarla verilen rahatsızlıktan dolayı New Yorklulardan özür dilenirken, kapatılan durakların bir hafta içinde tekrar açılacağı belirtildi.

Şirket yetkilileri, bu hafta geçici olarak kapatılan durakların kontrol ve bakımlarının yapılmasından sonra diğer yarısının da kontrolden geçirilmek üzere kapatılacağını duyurdu.

Staten Island’daki durağın çatısının kısmen çökmesine küflenen civatanın neden olduğu belirtilmiş, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:26
  1. New York

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