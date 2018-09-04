ABD'nin Mısır elçiliği önünde bombalı saldırı!
Mısır'ın başkenti Kahire'de Amerikan Büyükelçiliği önünde bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Görgü tanıklarına göre büyükelçilik önünde bir kişi elindeki patlayıcı maddeyi fırlattı.04 Eylül 2018 Salı 15:14
Mısır'ın başkenti Kahire'deki ABD Büyükelçiliği yakınına bugün öğle saatlerinde bir patlayıcı atıldı. Twitter hesabından olayı duyuran ABD temsilciliği, patlayıcının infilak etmediği bilgisini verdi.
Kahire'deki Amerikan vatandaşlarından büyükelçiliğe gelmemeleri istenirken, yerel medya ve polisin verdiği bilgilerin takip edilmesi çağrısı yapıldı.
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