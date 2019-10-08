ABD’nin FETÖ aşkı sosyal medyada! Hainleri takip ediyorlar

15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye’nin bütünlüğüne kast eden FETÖ mensupları, darbe girişimi başarısız olunca yurt dışına kaçmaya başladı. FETÖ’cülere yurt dışında kucak açan ülkelerin başında ise ABD geldi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyen ABD’de birçok FETÖ’cü lüks içinde yaşamaya devam ediyor.

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FETÖ’cünün tweetini beğendi

FETÖ’cülere kucak açan ABD’nin son skandalı ülkenin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi hesabından yapılan beğeni oldu. ABD Elçiliği, FETÖ firarisi Ergun Babahan’ın Twitter’da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlığına gönderme yaparak paylaştığı, “Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyaset dönemine hazır olmalı” mesajını beğendi.

Örgüt üyelerine yakın markaj

Mesajın beğenilmesinin ardından elçiliğin sosyal medya hesabı Twitter’dan FETÖ’cüleri takip ettiği ortaya çıktı. ‘US Embassy Turkey’ isimli hesabın takipçileri arasında birçok FETÖ’cü isim yer alıyor.

Uslu ve baransu takip listesinde

Türkiye’nin, casusluk suçundan aradığı firari FETÖ yöneticisi Emre Uslu, FETÖ yandaşı Can Dündar, FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Gürcan Balık büyükelçiliğin takip ettiği isimlerden. FETÖ’nün yayın organı olan Taraf gazetesinin ‘bavulcu’ muhabiri tetikçi Mehmet Baransu ve terör örgütüne yakınlığıyla biline gazeteci Amberin Zaman da elçiliğin takip listesinde yer alıyor.

(Yeni Şafak)