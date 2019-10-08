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ABD’nin FETÖ aşkı sosyal medyada! Hainleri takip ediyorlar

Teröristbaşı Fetullah Gülen'i kucağında besleyen ABD'nin, FETÖ'cü hainleri de sosyal medyadan takip ettiği ortaya çıktı. FETÖ’cü Ergun Babahan’ın MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye ilişkin sosyal medyada yazdığı skandal mesajı beğenen ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından Emre Uslu, Can Dündar, Gürcan Balık, Amberin Zaman, Mehmet Baransu gibi isimleri de yakın markaja almış.

08 Ekim 2019 Salı 07:55
ABD’nin FETÖ aşkı sosyal medyada! Hainleri takip ediyorlar

15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye’nin bütünlüğüne kast eden FETÖ mensupları, darbe girişimi başarısız olunca yurt dışına kaçmaya başladı. FETÖ’cülere yurt dışında kucak açan ülkelerin başında ise ABD geldi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyen ABD’de birçok FETÖ’cü lüks içinde yaşamaya devam ediyor.

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FETÖ’cünün tweetini beğendi

FETÖ’cülere kucak açan ABD’nin son skandalı ülkenin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi hesabından yapılan beğeni oldu. ABD Elçiliği, FETÖ firarisi Ergun Babahan’ın Twitter’da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlığına gönderme yaparak paylaştığı, “Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyaset dönemine hazır olmalı” mesajını beğendi.

Örgüt üyelerine yakın markaj

Mesajın beğenilmesinin ardından elçiliğin sosyal medya hesabı Twitter’dan FETÖ’cüleri takip ettiği ortaya çıktı. ‘US Embassy Turkey’ isimli hesabın takipçileri arasında birçok FETÖ’cü isim yer alıyor.

Uslu ve baransu takip listesinde

Türkiye’nin, casusluk suçundan aradığı firari FETÖ yöneticisi Emre Uslu, FETÖ yandaşı Can Dündar, FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Gürcan Balık büyükelçiliğin takip ettiği isimlerden. FETÖ’nün yayın organı olan Taraf gazetesinin ‘bavulcu’ muhabiri tetikçi Mehmet Baransu ve terör örgütüne yakınlığıyla biline gazeteci Amberin Zaman da elçiliğin takip listesinde yer alıyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 07:55
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz
  3. FETÖ
  4. ABD
  5. sosyal medya

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  • BetülBetül35 dk önce
    Samimi müslüman , bir delikten iki defa ısırılmazzzz
  • OğuzhanOğuzhan43 dk önce
    Yalnız haber de bir yanlışlık var. Elciliğin takip ettiği ile elçiliği takip edenleri yanlış yarumlamissiniz. Haberi düzeltin bence. Yapanın tweeter dan benden daha az anlıyor galiba.

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