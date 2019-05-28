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ABD'nin Lübnan-İsrail arasındaki ara buluculuğu devam ediyor

Lübnan ve İsrail arasında uzun süredir tartışmalı sınırları belirlemek amacıyla dolaylı görüşmeler ABD üzerinden yapılıyor

28 Mayıs 2019 Salı 19:30
ABD'nin Lübnan-İsrail arasındaki ara buluculuğu devam ediyor

BEYRUT (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield, Lübnan ile İsrail arasında uzun zamandır sorun olan sınırların belirlenmesine ilişkin Lübnanlı yetkililerle bir araya geldi.

Geçen hafta Lübnan ve İsrail'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından bugün yeniden başkent Beyrut'ta bulunan Satterfield, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri ve Dışişleri Cibran Basil ile ayrı ayrı makamlarında görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkentin doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Satterfield'i kabul etti.

Satterfield, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırı belirleme sürecine ilişkin son gelişmeleri Cumhurbaşkanı Avn ile paylaştı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde Satterfield'in, Basil ile görüştüğü Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldığı belirtildi.

Satterfield'in, Lübnan'ın konuya ilişkin öneriye dair tutumunu Basil ile paylaştığına işaret edilen haberde, sürecin önünü kapatacak somut bir engel olmadığı ve Satterfield'in iki ülke arasındaki ziyaretlerine devam etmesi beklendiğine dikkat çekildi.

Beyrut yönetimi, iki ülke arasındaki sınırların nihai olarak karara bağlanması için ABD himayesinde Lübnan, İsrail ve Birleşmiş Milletler'den oluşan üçlü bir komitenin kurulmasını öneriyor.

Lübnan Meclis Başkanlığı ve Başbakanlıktan yapılan açıklamalarda ise ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili Satterfield ile görüşmelerde İsrail ile sınır konusunun yanı sıra yerel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Avn, 9 Mayıs'ta Lübnan-İsrail deniz sınırını belirleme konusunda dikkate alınacak çalışma mekanizmasıyla ilgili önerilerini ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard'a iletmişti.

Satterfield de başkente Beyrut'a 15 Mayıs'ta yaptığı ziyarette Avn, Berri, Hariri ve Basil ile Lübnan-İsrail sınırını ele alan görüşmeler yapmıştı.

Lübnan temaslarını, İsrail'e gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin ardından 20 Mayıs'ta yine Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta tamamlayan Satterfield, herhangi bir açıklama yapmadan ülkeden ayrılmıştı.

- Lübnan-İsrail sınırındaki durum

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail kara suları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 19:30
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